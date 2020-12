Un organisme de ski de fond est sur le point de sauver des sentiers albertains

En février dernier, le gouvernement albertain a annoncé qu’il cesserait de payer pour l’entretien des populaires pistes de ski de fond dans la région de Kananaskis cet hiver. Or, l’organisme Nordiq Alberta, qui régit les activités liées à ce sport, s’est mobilisé avec des bénévoles pour proposer un compromis à la province afin de maintenir les pistes en bon état.

Avec l’accord du gouvernement, Nordiq Alberta a lancé un projet pilote demandant aux gens de payer volontairement pour le stationnement s'ils utilisent les sentiers du village de Kananaskis et Ribbon Creek, du mont Shark, de l'aire de loisirs Sandy McNabb et du parc provincial Peter Lougheed.

Le but est d’amasser les 200 000 dollars qu’il en coûtait auparavant à l'agence Alberta Parks pour damer ces sentiers de ski. Les frais volontaires pour le stationnement s'élèvent à 10 $ par jour ou 50 $ par véhicule pour la saison.

À eux seuls, les sentiers du parc provincial Peter Lougheed, qui sont parmi les plus populaires de la province, peuvent attirer environ 100 000 skieurs l’hiver, ce qui représente environ 40 000 voitures.

Un objectif bientôt atteint

Ken Hewitt, qui dirige le projet pilote, explique que son équipe fait preuve d’un optimisme prudent par rapport à l’atteinte de l’objectif.

En septembre, nous nous demandions si cela fonctionnerait. Je pense que oui. Nous connaissons la communauté du ski et savons qu’ils sont prêts à aider , a raconté Ken Hewitt en entrevue à The Calgary Eyeopener sur les ondes de CBC mardi.

M. Hewitt explique que beaucoup de laissez-passer ont déjà été vendus malgré que leur achat ne soit pas obligatoire pour profiter des pistes. Le dirigeant du programme explique qu'aucune personne jusqu’à présent n’a refusé de les payer.

En plus, au-dessus de 500 membres de l’organisme Nordiq Alberta ont fait des dons permettant d’amasser 16 000 $ supplémentaires pour le programme.

Lorsque vous voyagez à travers le Canada, il y a très peu d'endroits où les skieurs ne paient pas pour se garer, donc Kananaskis n'est pas différent des autres cette année à cet égard. En fait, cela correspond davantage à la réalité , pense Ken Hewitt.

Ce dernier s’attend toutefois à ce que les laissez-passer de jour soient plus populaires que les laissez-passer de saison en janvier et février. Cela pourrait rendre plus difficile l'atteinte de l'objectif de 200 000 $, selon lui.

Le flux de revenus sera plus lent, mais je dirais que nous sommes assez convaincus que nous allons atteindre l'objectif , lance-t-il tout de même.

Avec les informations de Natalie Valleau