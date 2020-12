Trois-Rivières courtise les téléspectateurs du Bye Bye

Les autorités de la Ville ont en effet décidé de se payer une publicité à l’occasion du rendez-vous télévisuel préféré des Québécois, la veille du Jour de l’an, dans le but d'attirer de nouveaux résidents.

La publicité vise les jeunes gens de 25 à 35 ans du Grand Montréal qui souhaitent améliorer leur qualité de vie. Trois-Rivières mise sur l'accès abordable au logement, sa proximité avec la nature, la circulation fluide et les différentes opportunités d'emploi qu’on y retrouve.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, pense que la pandémie entraînera plusieurs jeunes familles à questionner leur mode de vie dans les grands centres urbains.

C’est vraiment là-dessus qu’on mise, sur les forces de Trois-Rivières, sur le fait qu’en moins d’une demi-heure on peut partir de la maison, laisser ses enfants à la garderie et se rendre au travail, fait-il valoir. L’arrivée du télétravail, qui a été accéléré par le contexte pandémique, vient faire en sorte qu’on pourrait, dans un contexte ou quelqu’un travaille à Montréal trois jours par semaine, pouvoir s'installer à Trois-Rivières.

Pour concevoir cette publicité qui profitera du large auditoire du Bye Bye, Innovation et Développement économique Trois-Rivières a fait appel à deux agences trifluviennes, soit La Boîte Ronde et Acolyte. La conception et le placement publicitaire ont coûté 125 000 $.

Avec les informations de Jacob Côté