COVID-19 : Pfizer n'a pas exigé de garder en réserve 50 % des doses de vaccin reçues

Pour expliquer la raison pour laquelle le plan d’inoculation québécois prévoyait d’avoir vacciné seulement 27 000 personnes d’ici à jeudi, le ministre a répété plusieurs fois en point de presse que Pfizer nous exige d’en garder la moitié [des doses reçues] .

Il a ajouté que le fabricant veut s’assurer que s’il y avait des problèmes de livraison, on serait capable de vacciner avec une deuxième dose les personnes qui ont reçu la première , comme le prévoit Pfizer après trois semaines.

Tant que cette exigence-là n’est pas levée par Pfizer, nous allons respecter les règles de Pfizer. Si cette exigence-là est levée, on pourra utiliser les doses de réserves. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé

Pourtant, à des questions de Radio-Canada à ce sujet, un porte-parole du ministère de la Santé a corrigé les propos de M. Dubé, mercredi matin dans un courriel.

Comme la compagnie Pfizer nous confirme les arrivages de vaccin seulement deux semaines d’avance pour le moment, nous avons fait le choix de conserver la deuxième dose afin de nous assurer de respecter les intervalles prescrits par la compagnie. Une porte-parole du ministère de la Santé du Québec

Mardi, Christian Dubé avait même laissé entendre que la Santé publique était en discussion avec Pfizer pour pouvoir utiliser tout de suite les doses en réserve.

J’ai demandé au Dr Arruda […] si on pouvait continuer à forcer un peu la main à Pfizer pour libérer ces doses-là , a-t-il assuré.

Le fait qu’on a respecté les règles de Pfizer et qu’on leur a montré qu’on était les plus rapides à vacciner, je pense qu’on n’aura pas d’enjeu avec Pfizer , a-t-il aussi ajouté.

Changement en vue?

Quant au directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, il a renchéri, indiquant que bien que son équipe ait envisagé dès le début d’utiliser toutes les doses pour protéger le maximum de personne , plusieurs contraintes l’ont persuadée de ne pas le faire : notamment le type de congélation du vaccin, mais aussi les règles que la compagnie voulait qu’on observe .

La Santé publique est cependant en réflexion intense , dit-il, et pourrait faire des recommandations pour changer la façon de procéder sous peu .

La question est de savoir, [mais] c’est ce qu’on pense, que même si on vaccinait certaines personnes avec un certain délai plus élevé que ce qui est prévu, il n’y aurait pas d’effet sur la protection des individus Dr Horacio Arruda

M. Arruda souligne qu’il ne veut pas mettre pas en péril la santé des Québécois et qu’il ne changera rien à la façon de faire actuelle, s’il n’obtient pas de données lui assurant qu’un délai plus long entre l’administration des deux doses du vaccin ne changeront rien à son efficacité.

Par ailleurs, si tout va comme prévu, Québec devrait recevoir de nouvelles doses du vaccin de Pfizer le 4 et le 11 janvier, selon le ministre Dubé, qui assure que la capacité de vaccination du Québec est élevée.

On a démontré avec le vaccin de l’influenza qu’on pouvait aller jusqu’à 250 000 [personnes vaccinées] par semaine , dit-il.

Plusieurs provinces ont déjà pris la décision de vacciner le plus de personnes possible, sans garder de deuxième dose en réserve. C’est le cas de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et maintenant de l’Ontario.

Au début du processus, il y avait un enjeu de livraison des vaccins, c’est sûr que la compagnie (Pfizer) exigeait de garder la deuxième dose pour les personnes qui avaient reçu la première dose. Maintenant avec les livraisons qui seront plus sûres, plus stables dans les prochaines semaines et mois, ce n’est plus autant un enjeu et les provinces et territoires commencent à vacciner le plus grand nombre de personnes avec la première dose en attendant la deuxième dose. Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’Agence de la santé publique du Canada.

Selon des données publiées par l’agence américaine du médicament (FDA) en décembre, un certain niveau de protection contre le virus commence rapidement après avoir été vacciné une première fois avec le vaccin de Pfizer, avec une efficacité d'un peu plus de 52 %. Cette protection atteindrait environ 95 % une semaine après la deuxième dose.

Avec des informations d'Alexis Gacon