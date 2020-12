Les stations de ski demandent un sursis financier à Hydro-Québec

La pluie qui s'est abattue sur l'Est-du-Québec durant la fin de semaine de Noël coûtera cher aux stations de ski.

Plusieurs centres de glisse demeurent fermés, en attente d'une bonne bordée de neige. Pour les stations qui peuvent déjouer Dame nature avec un système d'enneigement artificiel, la facture d'électricité sera salée. Dans l'Est-du-Québec, la Station touristique Pin Rouge, le Mont Ti-Basse, la Station récréotouristique Gallix, le Parc du Mont-Comi et le Parc du Mont-Saint-Mathieu disposent d'un système de fabrication de neige.

Au Parc du Mont-Comi, l’enneigement artificiel a dû être recommencé à zéro après que la pluie a fait fondre la presque totalité de la neige au sol. On a perdu 100 % de notre domaine skiable, on a dû fermer la station , se désole le directeur des opérations au Parc du Mont-Comi de Saint-Donat-de-Rimouski, Mathieu Roussel.

On s’attend à une hausse de 25 % à 30 % du nombre d’heures de fabrication de neige à faire durant la saison étant donné qu’on a perdu toute la neige artificielle qu’on avait produite , précise M. Roussel.

Le directeur des opérations au Parc du Mont-Comi, Mathieu Roussel, fait fonctionner les canons à neige à plein régime depuis samedi soir. Photo : Radio-Canada / François Roy

L'opération sera 20 % plus coûteuse à ce moment-ci qu'elle ne l'était au début du mois de décembre en raison des conditions tarifaires hivernales imposées par Hydro-Québec. En période hivernale, la prime de puissance mensuelle est majorée de 6,03 $ du kilowattheure.

Un autre élément tarifaire fait en sorte que la facture d’électricité des stations de ski est revue à la hausse si les pointes de consommation d’électricité engendrées par l’enneigement artificiel surviennent plus tard dans l'hiver.

La station de ski Gallix de Sept-Îles a dû suspendre ses activités quelques jours, faute de neige (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les stations de ski sont lourdement pénalisées simplement parce qu’elles utilisent l’électricité sur une base saisonnière plutôt que régulière. Au point de devoir payer jusqu’au double de la tarification moyenne , affirme le président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau, en précisant que les sommes supplémentaires à payer peuvent atteindre 300 000 $ pour une station de ski majeure.

À la Station touristique Pin Rouge de New Richmond, ces hausses entraient en vigueur le 29 décembre, mais les opérations d’enneigement artificiel, très énergivores, sont loin d’être terminées.

Normalement, on essaie de finir l’enneigement avant la fin décembre, sinon on a une pénalité hivernale d’Hydro-Québec. Ça représente des milliers de dollars de dépenses supplémentaires. Sarah Nellis, responsable des opérations de la Station touristique Pin Rouge

Sarah Nellis, directrice des opérations de la Station touristique Pin Rouge de New Richmond, espère que Québec va revoir à la baisse ses tarifs hivernaux d'électricité. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour les stations de ski, le poste de dépense le plus important après la main-d’œuvre, c’est l’électricité , précise Yves Juneau. On souhaiterait avoir un sursis sur l’imposition des pénalités d’hiver qui s’ajoutent parce que nous sommes des consommateurs importants d’électricité lors des périodes de grands froids.

Un début de saison à oublier

L'Association des stations de ski du Québec affirme que ses membres n'ont tout simplement pas les moyens d'assumer une hausse tarifaire alors que la lucrative période des Fêtes est gâchée.

C’est vraiment difficile. C’est le pire Noël qu’on a eu depuis les années 1980. Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec

Seulement 2 des 27 pistes de la Station touristique Pin rouge sont ouvertes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un coup de pouce d’Hydro-Québec serait bienvenu dans les stations de ski déjà éprouvées par limites d’achalandage découlant de la COVID-19 et les pluies de décembre.

C’est sûr qu’on va accepter toute aide bénéfique , souligne Mathieu Roussel du Parc du Mont-Comi. Avec la pandémie qui court présentement, c’est difficile pour les stations de ski, vraiment.

On opère les stations de ski à peu près à 50 % de notre capacité , ajoute Sarah Nellis de la Station touristique Pin Rouge. On a aussi dépensé des sommes pour mettre en place les mesures sanitaires. Ça fait un hiver qui est dur financièrement et pas à peu près!

Hydro-Québec poursuit les échanges avec les stations de ski

Appelée à commenter ces demandes, la société d’État répond qu’elle travaille avec l’Association et avec les centres de ski depuis plusieurs années afin de les aider [...] à réduire leur facture d’électricité .

Hydro-Québec ne s’engage toutefois pas à mettre en place l’allégement tarifaire exigé par les stations de ski.