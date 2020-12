Des figures du milieu culturel décorées de l’Ordre du Canada

Parmi les 61 personnes qui ont été nommées au sein de l’Ordre du Canada mercredi , on retrouve plusieurs figures du milieu culturel, dont Ginette Noiseux, de l’Espace Go, le bassiste Michel Cusson et Carolle Brabant, de Téléfilm Canada.

La directrice générale et artistique du théâtre Espace Go devient ainsi membre de l’Ordre du Canada. Elle est reconnue pour son expertise de premier plan dans la scénographie et la conception de costumes et pour ses efforts inlassables de mise en valeur des talents canadiens de la relève , indique un communiqué du bureau de la gouverneure générale.

Le guitariste et compositeur Michel Cusson, qu’on a découvert dans le groupe de jazz fusion UZEB dans les années 1980, a également été fait membre de l’Ordre, pour son rôle dans l’évolution du jazz au Canada . Le musicien applique désormais surtout ses talents à la composition d’œuvres et de trames sonores pour des productions au cinéma, à la télévision et sur scène.

Carolle Brabant, directrice générale de l’organisme Téléfilm Canada de 2010 à 2018, obtient aussi le grade de membre de l’Ordre. Son soutien aux cinéastes de la diversité et de la relève est souligné par le bureau de la gouverneure générale.

Le compositeur montréalais Brian Cherney, de renommée internationale, devient également membre de l’Ordre.