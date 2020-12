Fermer son restaurant ou le garder ouvert? Certains restaurateurs se disent chanceux

Dans la région, comme dans les autres zones oranges, les salles à manger peuvent demeurer ouvertes avec des restrictions :

Maximum de six personnes assises à la même table.

Fin de la vente d’alcool à 23 h

Fin de la consommation d’alcool à minuit

Au Mikes à Rouyn-Noranda, les clients étaient timides dernièrement, mais ils reviennent progressivement comme l’explique le propriétaire Éric Guilbert.

Là, ça a recommencé. À midi on a eu un très bon dîner. Durant le temps des fêtes, je dirais en général ça a été surtout [de la] livraison. En restaurant, les gens ne se sont pas présentés tant que ça , dit-il. À son avis, il n'y a pas eu beaucoup d’achalandage puisqu'il n'y avait pas de « boxing day ». Il n’y avait rien qui attirait les gens en ville , explique-t-il.

Dès mars, le restaurant Mikes de Rouyn-Noranda a affiché la réduction de capacité exigée par le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Selon des informations recueillies au Boston Pizza et à la Cage à Rouyn-Noranda, la clientèle est présente comme à l’habitude pendant le temps des fêtes. Les consignes de sécurité sont respectées et les heures sont également réduites. Le Boston pizza, par exemple, ouvre à partir de 16h seulement, ce qui coupe automatiquement une partie de l’achalandage.

Du côté de Val-d’Or, le Balthazar Café est aussi resté ouvert. Selon la propriétaire, Isabelle Boutin, les clients étaient au rendez-vous. La population est là, puis la population est bien contente de venir prendre un café , rapporte-t-elle. Au moins on a la chance d'accueillir encore les clients assis, ajoute-t-elle.

En fait, on est chanceux. On ne se le cachera pas, on a la chance de pouvoir encore rester ouvert même si c’est à capacité réduite. Isabelle Boutin, propriétaire du Balthazar Café

Les restaurants situés dans des régions qui se retrouvent en alerte maximale, c'est-à-dire en zone rouge, peuvent uniquement maintenir les services de livraison et de commandes à emporter.

L’avantage de rester ouvert

Pour Mme Boutin à Val-d’Or, même s' il y a des restrictions, mieux vaut être ouvert que fermé.

C’est sûr non seulement ça en vaut la peine, mais ça nous permet aussi de garder nos employés parce qu’ici, en Abitibi, du travail, il y en a beaucoup. Ça serait facile pour les employés d’aller se trouver d’autres emplois. Puis après, d’avoir à réengager, ce serait doublement difficile , dit-elle.

M. Guilbert du Mikes à Rouyn-Noranda est du même avis. Ça en vaut surtout la peine parce qu’il faut faire travailler nos employés aussi. Donc, si on restreignait les heures, on n’aurait plus d’employés. Il faut faire travailler nos employés puis espérer que ça reparte le plus tôt possible , dit-il.

Tous les propriétaires rencontrés ont assuré que les clients respectent les consignes de distanciation physique et le port du masque lorsqu’ils ne sont pas assis à une table.