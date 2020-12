Les ateliers de l’Astrolab du Mont-Mégantic touchent 2 millions de jeunes Québécois

Moi, je me demandais ce qui arrive si tu ne mets pas de lunettes de protection pour regarder une éclipse , demande une jeune étudiante en vidéoconférence.

Claude Duplessis, guide-animateur à l’Astrolab du Mont-Mégantic, répond à ce genre de questions cinq jours par semaine.

Jusqu'en avril, les élèves de 600 classes du Québec ont droit à des ateliers avec lui et ses collègues. Ces rencontres, qui durent environ 45 minutes, sont très populaires.

C'est toujours agréable de les voir réagir. À chaque fois, ils ont des questions à l'infini. Claude Duplessis, guide-animateur à l’Astrolab du Mont-Mégantic

Ça faisait longtemps qu'on rêvait de mettre plus d'énergies sur les activités à distance, d'amener notre émerveillement cosmique directement à la maison, de partager le Mont-Mégantic avec les gens chez eux , explique de son côté Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique.

Cette idée a fonctionné au-delà des espérances de l'organisme.

On a été obligé de modifier nos structures, de faire un deuxième studio de communication en direct. Là maintenant, c'est jusqu'à huit groupes à distance par jour qu'on fait. C'est vraiment une belle aventure et on est très très contents d'apporter notre contribution nous aussi dans cette période très particulière qu'on est tous en train de vivre , note M. Giguère avec enthousiasme.

Selon Claude Duplessis, cet engouement pourrait notamment être lié à la popularité de David Saint-Jacques, cet astronaute canadien qui a effectué une mission spatiale de décembre 2018 à juin 2019.

C'est certain que cela a un impact parce que c'est très médiatisé. Lorsqu'il revient sur terre, c'est la même chose. Les médias vont en parler beaucoup et ça va influencer beaucoup des jeunes , remarque-t-il.

Un télescope en direct

Pour réaliser ce défi technologique, il fallait un télescope à la hauteur. Un nouvel appareil a été monté, assemblé et modifié à l’Astrolab pour pouvoir transmettre des images en direct du ciel étoilé.