Un gestionnaire du CISSS-AT a voyagé à l’extérieur du pays

Le responsable des mesures d’urgence au Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Patrick Thiffault, a ignoré les recommandations de son employeur et a voyagé récemment dans le sud dans un complexe hôtelier.

Patrick Thiffault est coordonnateur des mesures d'urgence, de la sécurité civile et responsable de la flotte de véhicules au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il occupe des fonctions importantes dans cette lutte contre la COVID-19. Patrick Thiffault gère notamment les équipements de protection individuelle en lien avec la COVID-19.

En début de pandémie, il faisait partie des intervenants du CISSS-AT qui participaient au point de presse hebdomadaire sur la situation.

Son rôle était surtout de faire le point sur la disponibilité des équipements de protection à ce moment.

De retour au pays, Patrick Thiffault nous assure avoir fréquenté un complexe hôtelier dans un temps non achalandé, un complexe isolé en pleine jungle avec une capacité de 15%.

Il assure que le site qu’il a fréquenté n’a rien à voir avec les images qui ont été vues dans un article du Journal de Montréal, où les voyageurs ne respectaient pas les mesures de distanciation et le port du masque.

Personne ne pouvait se servir les repas eux-mêmes et le couvre-visage était obligatoire dans les établissements , nous explique-t-il par écrit.

Je comprends votre questionnement, mais les frontières sont toujours ouvertes et je respecte l'isolement obligatoire de 14 jours , ajoute Patrick Thiffault lorsque questionné concernant le fait que son employeur déconseille pourtant fortement aux gens de voyager, et ce depuis plusieurs semaines.

Recommandations du CISSS-AT

Sa collègue et directrice de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, Lyse Landry, indiquait d’ailleurs le 18 décembre que c’est certain que nous on trouve ça préoccupant que les gens souhaitent quand même voyager malgré les recommandations du gouvernement du Québec et du Canada qui ont répété à maintes reprises qu’il n’est pas recommandé de voyager à l’extérieur du pays. Tout voyage non-essentiel devrait être reporté .

Le Centre intégré de santé et de services sociaux nous a fait savoir par courriel qu’il n’est toujours pas recommandé de voyager à l’extérieur du pays et que tout voyage non essentiel devrait être reporté.

L’organisation n’a pas souhaité commenter le cas précis de Patrick Thiffault ni nous dire si elle était au fait du voyage de leur gestionnaire.