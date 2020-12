Attentat à Nashville : Petula Clark choquée par l’utilisation de sa chanson

Dans les vidéos de surveillance qui montrent le moment de l'attentat, on voit un véhicule récréatif qui diffusait un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes ainsi que la célèbre chanson.

La chanteuse britannique de 88 ans s’est exprimée sur sa page Facebook en soulignant qu’elle était choquée et indignée de cette explosion dans la bien-aimée ville de la musique. J'aime Nashville et les gens qui y habitent.

La chanteuse Petula Clark Photo : Productions Martin Leclerck/Laurence Labat

Pourquoi cet acte de violence, laissant derrière lui une telle dévastation? Quelques heures plus tard, on m'a dit que la musique de fond de cette étrange annonce - c'était moi en train de chanter Downtown! De toutes les milliers de chansons qui existent, pourquoi celle-ci ? Bien sûr, la première phrase est "When you’re alone and life is making you lonely you can always go Downtown” (Quand vous êtes seul et que la vie vous rend seul, vous pouvez toujours aller en ville). Mais des millions de personnes dans le monde entier ont été transportées par cette chanson joyeuse. Peut-être pouvez-vous lire autre chose dans ces paroles en fonction de votre état d'esprit. C'est possible.

Petula Clark termine son message en disant qu’elle aimerait entourer Nashville de ses bras ainsi que toutes les personnes qui y habitent. Je vous souhaite l'amour, une bonne et saine année. Et, comme on dit parfois au Royaume-Uni, steady the Buffs! (Restez calmes et persévérez).

La fin de son message parle d’une expression britannique traditionnelle, qui a une origine militaire de la fin du 19e siècle.

Downtown a été composé par l’auteur britannique Tony Hatch en 1964 et a remporté le prix Grammy du meilleur enregistrement rock n roll en 1965. La chanson a tout de suite été un succès et s'est hissée au palmarès des 100 meilleures ventes du Billboard aux États-Unis ainsi qu’en Grande-Bretagne. Petula Clark a aussi chanté la version traduite en français intitulée Dans le temps.