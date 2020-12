COVID-19 : l'Atlantique continue de faire bande à part

Les plus récents chiffres de la COVID-19 du Canada sont alarmants. Plus de 10 000 cas sont signalés quotidiennement au pays depuis lundi.

L'Ontario a atteint un nouveau sommet de contaminations au coronavirus mercredi avec 2923 cas. Le Québec a lui aussi battu son précédent record en signalant 2511 infections.

Les gouvernements du Québec et de l'Ontario sont catastrophés par l'évolution de la situation, d'autant plus que plusieurs Canadiens en vacances dans les tropiques sont attendus au pays au courant des prochains jours.

Seulement quatre aéroports au pays offrent des vols dans le Sud durant la pandémie, soit ceux de Montréal, de Toronto, de Vancouver et de Calgary.

Les vols directs dans le Sud à partir de l'Atlantique ne sont pas au programme cet hiver. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Plus de 70 000 cas actifs au pays, moins de 100 en Atlantique

Au même moment, les provinces qui ont fermé leurs frontières aux voyages non essentiels n'annoncent que quelques nouveaux cas de COVID-19 par jour. Moins de 100 cas sont actifs dans les quatre provinces les plus à l'est du pays. Plus de 70 000 le sont à l'échelle du pays.

Le Nouveau-Brunswick a fait état d'un seul nouveau cas mercredi, une personne dans la trentaine de la région de Fredericton. Cinq personnes se sont rétablies depuis 24 heures, laissant 27 cas actifs.

Trois nouveaux cas ont été confirmés en Nouvelle-Écosse, mais huit personnes infectées se sont rétablies. Il y a maintenant 25 cas actifs dans cette province maritime, cinq de moins que la veille.

Aucun nouveau cas n'a été annoncé à Terre-Neuve-et-Labrador. Dix-huit personnes sont porteuses du virus, une de moins que mardi.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la mise à jour de la province n'avait pas été effectuée mercredi en milieu d'après-midi. Six cas étaient actifs en date du mardi 29 décembre.

Les frontières des quatre provinces demeurent fermées. Au Nouveau-Brunswick, une révision de la situation est effectuée toutes les deux semaines lors du renouvellement de ladéclaration de l’état d’urgence  (Nouvelle fenêtre) , a expliqué Shawn Berry, porte-parole du ministère de la Santé. Le prochain renouvellement est prévu pour le 5 janvier.

Des données à prendre avec un grain de sel

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, a laissé entendre en début de semaine qu'il fallait se méfier des données pour le moment. Le nombre de tests de dépistage effectués a considérablement chuté durant les Fêtes et les rassemblements sont plus nombreux.

Mardi, 1592 tests de dépistage ont été effectués sur des Néo-Écossais, 687 sur des Néo-Brunswickois et 173 sur des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il faudra donc attendre à la mi-janvier pour connaître l'état réel de la situation, a prévenu la Dre Russell.