Un manque de logements abordables qui préoccupe de plus en plus

Malgré que le salaire médian en Abitibi-Témiscamingue soit plus élevé que dans l’ensemble du Québec, bon nombre d’habitants de la région octroient plus de 30 % de leur salaire à leur loyer : 9650 ménages se trouvent dans cette situation, selon les données les plus récentes de 2016.

Bruce Gervais, coordonnateur de l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue, qualifie la situation d’une crise qui dure depuis 15 ans.

Non, la situation n’est pas belle, et elle ne va pas être plus belle si personne n’en parle, si les maires, les élus, les députés ne prennent pas conscience de ce qui se passe ici et ne le relaient pas à Québec , assure-t-il.

Selon les normes établies par la Société de l’habitation du Québec, un logement est considéré abordable si le ménage consacre moins de 30 % de son revenu total, avant impôt, aux frais de logement.

Le prix des logements semble d’ailleurs l’enjeu principal des personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement. Selon l’ALOCAT, la solution réside dans la construction de logements sociaux, puisque l’offre en logements moins chers ne peut répondre à la demande présentement.

C’est à la bonne foi politique des villes d’être les leaders là-dedans, parce que les villes ont les terrains et tout ça. Un organisme peut faire une demande d’unités, mais à un moment donné, il va falloir voir avec la Ville, parce que les villes ont les terrains, les permis et tout , affirme Bruce Gervais.

Parmi les locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement, 94,4 % d’entre eux ont un problème d’abordabilité, alors que 17 % d’entre eux ont un problème de qualité. À titre comparatif, dans l’ensemble du Québec, l’abordabilité est un enjeu pour 93,8 % de locataires avec des problèmes de logements.

Selon le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, il faut d’abord terminer les projets en cours et il faut aussi que des organismes proposent et chapeautent des projets de logements sociaux.

C’est beau de demander des fonds additionnels, mais il faut que les projets qui sont en cours se réalisent et que les promoteurs soient au rendez-vous également , dit-il.

Il indique que la Ville travaille avec l’Office municipal d’habitation, qui a récemment réalisé 54 unités de logement social, ouvertes au printemps et à l’été dernier. Toujours est-il que s’il y a des projets, on va répondre présent, c’est sûr , conclut Pierre Corbeil.

En 2016, 3375 ménages de la région consacraient plus de 50 % de leur revenu aux frais de logements, représentant 5,3 % des ménages de l’Abitibi-Témiscamingue.