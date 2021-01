Jean-Aniel Assi, le jeune joyau ivoirien de l'Impact forgé à Québec la

Six ans après avoir pris un aller simple de la Côte-d’Ivoire vers Montréal avec sa mère, Jean-Aniel Assi est devenu à 16 ans le plus jeune joueur à fouler le terrain de l’histoire de l’Impact. Une ascension météorique dans le monde du soccer qui prend racine à Québec.

Du domicile familial de Beauport, où il a passé les vacances de Noël avec sa mère, Jean-Aniel Assi peine encore à réaliser ce qu’il a vécu, le 15 décembre à Orlando.

Une dizaine de jours auparavant, l’adolescent et trois de ses coéquipiers de l’Académie de l’Impact s'étaient entendus sur des contrats avec le grand club. Entre deux saisons de la MLS, le noze montréalais manquait de joueurs pour son match de quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre Olimpia.

Personne ne s’attendait à ce que le jeune Assi voit du terrain dans une rencontre si importante, pas même le principal intéressé. Avec son équipe devant à tout prix marquer un but additionnel dans les dernières minutes du match, c’est pourtant bien vers l’ailier de 16 ans que s’est tourné l'entraîneur Thierry Henry.

J’étais en train de m’échauffer et l’entraîneur adjoint m’a fait signe de m’en venir. J’ai regardé autour parce je n’y croyais pas que c’était moi qu’il appelait , relate Jean-Aniel Assi, un large sourire accroché au visage.

J’étais un peu paniqué parce que tu sais que ce n’est plus juste tes parents et tes amis qui regardent le match. Ce sont des gens du monde entier. Mais c’était aussi beaucoup de joie. J’ai rêvé de ce moment-là. Jean-Aniel Assi

Si l’aventure de l’Impact en Ligue des champions s’est terminée ce soir-là, celle de Jean-Aniel Assi avec l’équipe ne fait vraisemblablement que commencer. Au moment de quitter le terrain, le 15 décembre, ses réseaux sociaux débordaient déjà de messages d’amis le félicitant de l'exploit qu’il venait d’accomplir.

L’adolescent avait pour sa part en tête deux personnes en particulier. D’abord sa mère, qui après avoir vu son fils à la télévision, de Beauport, ne pouvait aller au lit avant d’avoir réussi à lui parler. Puis celui qui est devenu comme une figure paternelle pour Jean-Aniel Assi : Thomas Plante, le père d’un ancien coéquipier du Royal Beauport qui, depuis 2015, s’est assuré que le jeune Ivoirien ait les moyens de poursuivre son rêve.

À 16 ans et 115 jours, Jean-Aniel Assi est devenu le plus jeune joueur à fouler le terrain de l'histoire de l'Impact, le 15 décembre, Photo : Impact de Montréal

Le prodige de la cour d'école

Natif d'Adzopé, c’est en jouant dans le jardin avec [ses] oncles que Jean-Aniel Assi a appris les rudiments du ballon rond. Comme tous les jeunes du pays, il s’imaginait être Didier Drogba menant les Éléphants, l’équipe nationale ivoirienne, aux plus hauts sommets.

Le jeune athlète garde de bons souvenirs des premières années de sa vie passées en Côte-d’Ivoire. Sa mère, une infirmière, avait un bon emploi et une belle maison, raconte-t-il. Ce qui ne l’a pas empêché de quitter son pays, politiquement instable, pour aller s’installer au Canada, seule avec son fils sur le point d’avoir dix ans.

Elle était bien là-bas. Si elle est venue ici, c’est pour que son fils ait quelque chose de mieux. Je lui dois tout , relate le joueur de l’Impact.

Atterris au Québec à la fin juillet 2014, sa mère et lui ont d’abord habité Montréal un an avant qu’elle n’obtienne un poste d’infirmière à Québec. Jean-Aniel n’était pas emballé, initialement, d’être déraciné à nouveau. Surtout qu’au même moment où il quittait la métropole pour la capitale nationale, son idole Didier Drogba débarquait en grande pompe à Montréal.

L’impact venait de recruter son joueur de concession. Le Royal Beauport U-12 s’apprêtait à le faire aussi. Pas dans un grand club européen, plutôt dans la cour de récréation de l’école primaire aux Quatre-Vents, à Beauport.

C’est là que le professeur de 6e année de Jean-Aniel a remarqué les capacités hors-norme de son nouvel élève avec un ballon au pied. Son fils jouait avec le Royal et il s’est arrangé pour que je me joigne à son équipe.

À 11 ans, l’attaquant joignait sa première véritable équipe de soccer. Une décision qu’il a dû vendre à sa mère, inquiète que le sport nuise à ses études. On n’est pas venu au Canada pour que je joue au soccer. On est venu pour que j’aille à l’école. Pour que je devienne infirmier comme elle ou médecin , explique-t-il.

Les Plante, une deuxième famille

Dès les premières foulées de Jean-Aniel Assi avec le Royal, son talent était évident, se rappelle Thomas Plante. Il n’était pas dans le bon monde. Il était deux ou trois coches au-dessus. Sa vitesse, sa ténacité, son jeu. Sa manière d'aborder le sport aussi , relate celui dont le fils faisait aussi partie de l’équipe.

Comme la mère de Jean-Aniel n’avait pas de voiture et son horaire d’infirmière était difficilement conciliable avec le soccer compétitif, Thomas Plante a vite pris l’habitude d’embarquer le jeune joueur dans sa voiture pour se rendre aux matchs un peu partout au Québec.

Il y a une relation d’amitié qui s’est développée avec le temps , décrit le chef de longue date du Bistro 1640.

Jean-Aniel, lui, va un peu plus loin. Monsieur Plante me conduisait aux matchs, mais il me disait aussi de l’appeler si j’avais besoin de quoi que ce soit. Il a payé mon transport, ma nourriture, l’hébergement quand on allait à l’hôtel. Il m’invitait à Noël chez lui, me donnait des cadeaux. Il était tout le temps là pour moi.

L’ailier n’a fait que passer avec le Royal. Une comète dont la réputation après deux saisons à Beauport lui a valu une invitation à se joindre à l’Académie de l’Impact, à 13 ans. Il a déménagé à Blainville chez son oncle. Trois ans plus tard, le voilà chez les pros avant même d’avoir fini son secondaire 5.

À 15 ans, Jean-Aniel Assi avait été invité le plus jeune joueur invité au camp de l'Impact, l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada

De retour à la maison, à Québec, pour les Fêtes, Assi attendait patiemment la fin de sa quarantaine lorsqu’il a accordé une entrevue à Radio-Canada. Il avait hâte de pouvoir passer chez les Plante, remettre à monsieur Thomas le cadeau de Noël qu’il lui a ramené d’Orlando. Le gilet qu’il portait pour son tout premier match professionnel.

L’adolescent et le père de famille ont gardé contact, ces dernières années, et se vouent aujourd’hui une admiration mutuelle. C’est fou que quelqu’un puisse être gentil à ce point là. Il m’a pris comme son propre fils. Je le raconte, j’ai des frissons , détaille Jean-Aniel.

On rencontre beaucoup de gens dans une vie, mais très peu comme Jean-Aniel , répond Thomas Plante. Ça n’a jamais été un effort de l’aider pour notre famille. Par sa personnalité, il nous a apporté autant qu’on lui a apporté.

Le chef cuisinier est passé par une montagne russe d’émotions, assis devant son téléviseur, lorsque le jeune qui prenait place sur la banquette arrière de sa voiture il y a quelques années a sauté sur le terrain dans l'uniforme de l’Impact, le 15 décembre.

Il assure toutefois qu’il n’a rien à voir avec le fait que l’attaquant de 16 ans soit devenu un jeune joyau de l’organisation montréalaise. Jean-Aniel est vraiment spécial et, honnêtement, le fait qu’il soit là aujourd’hui n’est pas vraiment une surprise. Il a un but à atteindre et personne ne va l’en empêcher.

Les deux pieds sur terre

Le but en question n’est pas encore atteint, précise le jeune athlète, les deux pieds sur terre. Le jour où j’ai signé mon contrat professionnel, j’étais un peu sur un nuage, mais dès le lendemain je me suis dit que c’était fini. Maintenant, il faut travailler encore plus fort pour prouver que j’ai ma place.

Il calque son éthique de travail sur sa mère, dit-il, la plus grande travaillante qu’il connaisse.

Les quelques minutes jouées contre Olimpia ne lui garantissent pas un poste avec l’Impact la saison prochaine. La bataille sera féroce au camp d'entraînement.

N’empêche, il est difficile de ne pas rêver. Surtout quand un joueur comme Alphonso Davies, lui aussi un jeune canadien d’adoption, fait aujourd’hui sa place parmi les meilleurs joueurs au monde, en Europe, après des débuts précoces en MLS.

Jean-Aniel Assi semble être dans les bonnes grâces de l'entraîneur Thierry Henry, qui avait pris le temps d'échanger des ballons avec lui en solo, l'hiver dernier, au camp d'entraînement. Photo : CONCACAF.com/MexSpoert

Son parcours inspire Jean-Aniel Assi. Celui de Didier Drogba aussi, évidemment. C’est quelqu’un qui a aidé la Côte-d’Ivoire durant la crise, la guerre. C’est ce que j’espère pouvoir faire. Aider mon pays.

Joueur vedette de l'équipe canadienne au tournoi U-15 de la CONCACAF, à l'été 2019, l’adolescent n’a cependant pas encore décidé les couleurs duquel de ses deux pays il portera chez les seniors. Il ne veut pas précipiter la décision. Pour l’instant, il a la tête à percer l’alignement de l’Impact en 2021. Sur son année scolaire, également. Pas question d’abandonner les études.

Quant à Thomas Plante, il se promet quelques voyages à Montréal l’été prochain si Jean-Aniel fait partie de l'équipe et si les partisans sont admis au stade Saputo.