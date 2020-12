Des aînés font de l'exercice en mode virtuel

La COVID-19 est entre autres à blâmer pour ce changement. Le financement est aussi de plus en plus difficile à trouver pour l’organisme qui existe depuis 42 ans et qui compte plus de 350 membres.

En mars l'UTASEL'Université du troisième âge du sud-est a mis ses quatre employées en chômage. En août, le groupe a suspendu toutes ses activités.

On va voir avec les mois à venir ce qui va arriver. On ne dit pas tout de suite que c'est la fin de tout. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on est dans une période qui n'est pas facile non plus. Comme nos clients sont des personnes vulnérables, il faut quand même faire attention , a expliqué Bernice Doiron Chiasson, présidente de l’organisme.

Quand elle a perdu son emploi avec l ’UTASEL'Université du troisième âge du sud-est , Lucille Wilson a lancé sa propre entreprise. Elle offre des classes de mise en forme pour les personnes âgées en ligne et en classe grâce à la technologie.

J'aime juste le fait que maintenant il y a une solution Lucille Wilson

Avant, lorsqu’il y avait tempête, il n’y avait tout simplement pas de classe. Grâce à la technologie, les classes peuvent avoir lieu, et ce, même en confinement. L’initiative permet aussi aux aînés d’apprivoiser les nouvelles technologies, comme la vidéoconférence.

Je ne suis pas contente d'une pandémie-là. Ce n'est pas ça que je dis, mais ce que je dis c'est que des fois il y a des choses qui arrivent qui nous forcent à penser en dehors de notre boîte , a confié Mme Wilson.

Les cours Grouille ou rouille n'existent plus, mais les aînés peuvent maintenant participer à des sessions en ligne. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Lorraine Julien est inscrite aux cours de Mme Wilson, ce qui lui a permis d’apprendre à utiliser Zoom.

C'est sûr que ça aide à nous garder habiles avec ces nouveaux machins-là qu'on n'a pas l'habitude. À mon époque, moi on n'utilisait pas du tout ces bidules-là , a raconté Mme Julien.

Je trouve que c'est un très bon dépanneur parce que j'étais comme très déçue. Les premières fois j'ai pensé qu'on va faire ça en ligne et que ce sera difficile. Mais non, étant donné que je connais très bien Lucille. , a-t-elle ajouté.

Mathilda Boucher de Bouctouche continue de faire des exercices dans les classes de Lucille Wilson aussi. Elle y participe en mode virtuel et parfois en personne.

Moi j'aime les deux. Avec les cours en ligne je suis capable de faire mes exercices chaque jour. Puis les cours en classe, c'est le social qui s'en vient avec , dit-elle.

D'après un reportage de Michel Nogue