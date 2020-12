Après les défis de 2020, Alain Rayes s’attend à des élections fédérales au printemps

Il est fort probable que des électeurs du Canada iront aux urnes au cours de l’année 2021. C’est du moins l’avis du député conservateur de Richmond-Arthabaska et ministre du Cabinet fantôme responsable du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, qui s’est d’ailleurs avancé sur une prédiction quant à la période que choisira le gouvernement de Justin Trudeau.

Je pense que 2021 sera une année d’élection au niveau fédéral et personnellement, je pense que ça va être au printemps si mon pif est bon , a-t-il confié au micro d’Anne-Marie Lemay mercredi matin dans le cadre de l’émission Ici les fêtes. Il a d’ailleurs déjà confirmé qu’il sollicitera une 3e mandat.

Sentiment d’impuissance en 2020

En jetant un regard sur son bilan de l’année 2020, Alain Rayes dit avoir appris beaucoup appris de tous les événements qui sont survenus depuis le déclenchement de la pandémie au mois de mars, tout en vivant aussi parfois un certain sentiment d’impuissance.

Ça a été la partie la plus dure, affirme-t-il. Avec la pandémie, de ne pas avoir accès à toute l’information comme député de circonscription, je pense qu’il y aura un gros apprentissage à faire comme gouvernement, et comme entité sans aucune partisanerie… On a des élus dans chacune des circonscriptions, qui sont des interlocuteurs directs avec les citoyens et malheureusement, on apprenait les informations comme tout le monde dans les médias.

Il a fait face à la musique pour tenter d'aider les gens de sa circonscription au mieux, tout en étant en contact direct avec les insécurités bien senties des citoyens. Les gens arrivaient à notre bureau et on était dépourvu, un peu comme eux, à chercher des solutions… , témoigne-t-il.

Je dirais que dans bien des cas, on a été des psychologues plus que d’autres choses parce que les gens nous appelaient en panique. Les citoyens, les entrepreneurs, les travailleurs, les gens qui perdaient leur emploi, qui cherchaient une information parce qu’ils avaient entendu quelque chose sur les réseaux sociaux et qu’il y avait de la désinformation à certains égards… Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska à la Chambre des communes

Contacts avec les citoyens

Or, la vie suivait son cours et pandémie ou pas, il fallait encore veiller au bon déroulement des dossiers en cours. Alain Rayes a poursuivi son travail dans les domaines des langues officielles et du patrimoine canadien au fil de la pandémie, ce qui était parfois plus ou moins bien compris au sein de la population.

Des fois sur les réseaux sociaux, je partageais des informations en lien avec mes responsabilités et on me disait: pourquoi parler de ça? , note-t-il avec le sourire.

En scrutant son année 2020, Alain Rayes constate que le contact avec les citoyens lui a beaucoup manqué, faute d'événements rassembleurs, mais que certaines prises de conscience sont positives.