[EN IMAGES] Un tout nouveau décor pour le Hilton Québec

Un peu plus d’un an après sa fermeture en vue de travaux de rénovation majeurs, le Hilton Québec levait finalement le voile sur son nouvel intérieur, mercredi. Si la réouverture au public, prévue le 1er janvier, se fait dans le contexte économique difficile de la COVID-19, l’hôtel est persuadé de rentabiliser, à moyen terme, son investissement de 70 millions de dollars.

La vaste cure de jeunesse du Hilton Québec s’est étalée sur les 12 derniers mois. Elle comprenait la rénovation du revêtement extérieur de l’édifice, des aires publiques intérieures, des chambres, du restaurant et ainsi que le renouveau de la décoration intérieure,

Une grue géante a participé aux travaux de rénovation du Hilton Québec.

Ces travaux ont été quelque peu ralentis en raison de la pause forcée par le décret gouvernemental dans le secteur de la construction au printemps et doivent encore être parachevés, malgré l’imminence de la réouverture, dans moins de deux jours. L’équivalent de six ou sept étages, soit entre 60 et 100 chambres, sera alors accessible pour la vente au public.

On a suffisamment de chambres pour répondre aux besoins de la clientèle actuelle. La rénovation des aires publiques était prévue à l’intérieur de 12 mois, mais ne prenait pas la totalité des 12 mois, donc pour cette raison, on a été en mesure de compléter la portion des aires publiques incluant l’aire d’entrée, la façade extérieure et toutes les aires de réunion , a indiqué le directeur général du Hilton Québec, Jean-François Lincourt, au micro de Première heure.

Une aire publique rénovée du Hilton Québec

D'autres changements à venir

La rénovation des dernières chambres et de l’aire de restauration, qui sera elle aussi complètement réaménagée, mettra encore quelques mois avant d’être terminée, et ce, sans dépassement de coûts.

Le nouveau restaurant va répondre aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui, mais aussi s’assurer de répondre aux gens locaux, qui cherchent un endroit pour connecter, socialiser, et être capables de se rencontrer. Jean-François Lincourt, directeur général Hilton Québec

On voulait vraiment que notre aire de restauration soit en plein coeur, non seulement de la ville de Québec, mais aussi des activités de l’hôtel , a fait savoir M. Lincourt, précisant qu’un comptoir pour emporter sera également ajouté.

Une aire publique rénovée du Hilton Québec

Le nouveau décor imaginé par la firme d’architectes LEMAYMICHAUD se veut très élégant, moderne et en même temps chaleureux , a résumé le directeur général.

[Ils] ont vraiment pris en compte toutes les vues, dont les vues fantastiques qu’on a ici à l’hôtel, et la prédominance du fleuve, du Vieux-Québec, de nos chambres, et ont voulu amener ce décor-là à l’intérieur. On voit cette influence-là du fleuve et du Vieux-Québec autant dans les chambres que dans les lieux publics.

Le bar rénové du Hilton Québec

Contexte économique difficile

Il reste maintenant à voir si la clientèle sera au rendez-vous dans le contexte économique très particulier de la pandémie de COVID-19. Il y a un an, les travaux de rénovation avaient été lancés dans une conjoncture plus positive.

C’est sûr qu’on aurait aimé avoir un contexte économique avec un achalandage beaucoup plus élevé lors de la réouverture. Effectivement, c’est un contexte difficile. Mais on était confiants, les propriétaires et nous, dans l’investissement qu’on a fait à l’hôtel, et on est toujours confiants. À court terme, c’est sûr que la pandémie a un effet sur l'achalandage, mais à long terme, on est confiants , a réitéré Jean-François Lincourt.

Le lobby rénové du Hilton Québec

Pour atteindre ses objectifs, le Hilton Québec s’est mis à la recherche, comme plusieurs autres hôtels de la région, de nouvelles clientèles, que ce soit recevoir les convalescents de la COVID-19 ou tenir des examens d’ordres professionnels.

On est à l’affût de ça. On a déjà quelques conversations à ce niveau-là, pour avoir des secteurs d’activités qui, auparavant, ne regardaient pas nécessairement les hôtels, mais qui ont des besoins auxquels on peut répondre , confirme le directeur général.

Une aire publique rénovée du Hilton Québec

De 40 à 50 employés au travail

Sur la totalité des employés du Hilton Québec, de 40 à 50 ont été rappelés et devraient suffire à faire fonctionner l’hôtel lors de la réouverture.

On a été en mesure de rappeler certains d’entre eux pour la réouverture, mais avec le taux d’occupation qui est bas — mais qui va augmenter —, au fur et à mesure, on va être en mesure de rappeler les gens au travail.

Avec les informations d'Alexandre Duval