Les robots de Boston Dynamics peuvent mieux danser que vous

Vous n’êtes pas en train d’halluciner : ce sont bel et bien des robots de Boston Dynamics qui se déhanchent avec grâce et agilité sur la chanson Do You Love Me de The Contours dans un gymnase. Cette scène, qui semble être sortie tout droit d’un film de science-fiction, figure dans une nouvelle vidéo qu’a publiée la société mardi… et elle vous donnera envie de taper du pied à votre tour.