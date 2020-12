Plus de 871 000 repas distribués grâce à la récupération alimentaire en 2020

En récupérant des aliments autrement gaspillés, des restaurateurs et des épiciers ont permis de distribuer plus de 871 000 repas dans 138 centres alimentaires du Grand Vancouver cette année.

Le mois dernier, le café Matchstick s’est mis à faire don des pains et des pâtisseries qui n'étaient pas vendus à la fin de la journée.

On parle d’environ 15 à 25 pains tous les deux ou trois jours, ainsi que des pâtisseries, comme des biscuits, des muffins, des croissants , explique le directeur de l’établissement situé dans le quartier Yaletown de Vancouver, Jordan Reuser.

Avant, c’était offert au personnel, ce qui était un bon avantage de travailler ici, mais c'est bien de pouvoir l’offrir aux gens dans le besoin , dit-il.

Il s'est associé à Food Runners, une organisation qui achète de la nourriture dans 27 entreprises et sauve ainsi des milliers de kilogrammes d’aliments chaque semaine.

De l'aide pour les nouveaux arrivants

L’organisme Immigrant Link Centre Society collecte pour sa part environ 15 000 kilogrammes d'aliments auprès de grands détaillants et les distribue aux ménages à faible revenu et aux nouveaux arrivants.

Les centres alimentaires fournissaient déjà plus d'un million de repas par an, mais avec la nourriture récupérée pendant la pandémie, ce nombre est passé à près de deux millions.

Bekhal Ali et sa famille sont venus d'Irak il y a quelques années. Elle reçoit un panier hebdomadaire rempli de produits laitiers, de pain et de viande depuis plus d'un an.

Parfois, ce n’est pas nécessaire de faire les courses. C'est vraiment incroyable , dit-elle.

Inspirés par la mission du programme d'éliminer le gaspillage alimentaire et d'aider les personnes dans le besoin, Mme Ali et son mari sont maintenant bénévoles dans l'un des centres de distribution de Coquitlam.

Elle croit que le programme constitue une situation où tout le monde gagne. Ça sauve de la nourriture et ça aide les immigrants, en particulier les familles à faible revenu, à recevoir de la nourriture gratuite.

Avec les informations d'Eva Uguen-Csenge