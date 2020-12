55 cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan du Saguenay-Lac-Saint-Jean

On rapporte 55 cas de COVID-19 de plus dans la région mercredi. La santé publique dénombre également trois décès supplémentaires.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte désormais 7601 cas depuis le début de la pandémie. Un total de 217 personnes ont succombé au virus dans la région.

À ce jour, 1025 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19. Le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, affirme que d’autres vaccins arriveront dans la région dans les prochains jours. La campagne de vaccination devrait débuter au Lac-Saint-Jean la semaine prochaine.

Bilan provincial

Le bilan provincial s’alourdit lui aussi. On compte 2511 cas de plus que mardi et 41 nouveaux décès.

Un premier cas du variant de la COVID-19 a été découvert dans la province mardi.