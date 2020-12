Des employés de la Garde côtière canadienne frustrés d'avoir été exposés à la COVID-19

Certains employés pensent que la garde côtière ne les a pas alertés suffisamment rapidement pour les prévenir qu’ils devraient s’isoler pendant Noël, après que trois employés contractuels eurent reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

C’est le personnel du NGCC Jean Goodwill et du NGCC Hudson, qui ont tout deux pour port d’attache Dartmouth en Nouvelle-Écosse, qui est touché par cette situation.

C’est une situation qui évolue, alors l'information arrive au compte-gouttes , explique Chris Bussey, le vice-président régional de l’Union canadienne des employés des transports (UCET), qui représente certains membres de l’équipage de ces navires.

On veut s’assurer que l’équipage soit informé de ce qui se passe , dit-il.

Dépistage du personnel

Chris Bussey raconte que c’est le soir du 23 décembre qu’un employé contractuel, qui a œuvré sur les navires, a obtenu un diagnostic de COVID-19.

Le lendemain, la veille de Noël, les membres du personnel du navire ont passé un test de dépistage.

Une partie du dépistage, c’était de partager verbalement ce soir-là avec les employés qu’ils devaient s’isoler , a indiqué lundi la garde côtière, dans une déclaration à CBC.

Les employés du NGCC Hudson croyaient que seul le NGCC Jean Goodwill était un lieu d'exposition potentiel à la COVID-19 et leur confinement a été levé. Mais la garde côtière affirme que tous les employés ont été informés qu'ils devaient s'isoler. Photo : ( Pêches et Océans Canada / Twitter).

Elle a ensuite demandé aux autorités sanitaires provinciales plus de clarifications, ainsi qu’une lettre qu’elle pourrait partager avec les employés.

En attendant une réponse, la garde côtière a dit aux employés qu’ils pouvaient rentrer à la maison s’ils vivaient à proximité, mais qu’ils devaient rester à l’écart de leurs familles et de leurs amis.

CBC a obtenu une lettre, signée par 10 employés du NGCC Hudson, qui conteste ce fait.

Cette lettre indique que le confinement a plutôt été levé parce que les employés ont été informés que l’employé contractuel avait seulement travaillé sur le NGCC Jean Goodwill.

Ils ont quitté le navire avec l’impression qu’ils n’avaient pas à s’isoler.

La garde côtière dit avoir reçu une lettre de la santé publique tard le 25 décembre, qui était datée du jour précédent. La lettre a été partagée avec les employés. Elle spécifie explicitement que tous les membres du personnel devaient s’isoler.

Au fur et à mesure que la situation a évolué, les conseils de la Santé publique ont aussi évolué , indique la garde côtière.

Les employés disent que c’est seulement le 26 décembre qu’ils ont appris que l’employé contractuel avait aussi travaillé sur le NGCC Hudson et que deux autres membres du personnel ont testé déclarés positifs à la COVID-19.

Certains d’entre eux craignent d’avoir exposé leur famille à la maladie pulmonaire pendant ces deux soirs quand ils sont rentrés à la maison.

La garde côtière prend au sérieux ses responsabilités de protéger les membres de l’équipage , indique-t-elle dans sa déclaration. Ça inclut aussi les membres des familles et du public en général, en posant des gestes qui sont considérés appropriés par la santé publique.

Des directives qui évoluent

Le vice-président régional de l’Union canadienne des employés des transports, Chris Bussey, s’inquiète de la manière dont la situation a été gérée, mais ce n’est pas seulement la garde côtière qu’il montre du doigt.

Il croit que les changements de personnel pendant le temps des Fêtes ont aussi joué un rôle.

Ce que l’isolement voulait dire a changé au fur et à mesure que la situation a évolué et que les directives de la santé publique ont évolué , rappelle Chris Bussey. Il y a le message qui a été envoyé et celui qui a été reçu, et toutes les étapes entre cela.

La plupart des membres de l’équipage sont présentement en isolement sur les navires. La garde côtière indique que les premiers tests de dépistage sont tous négatifs et que personne n’a de symptômes. Ces employés devront passer un deuxième test après sept jours.

La santé publique n’a pas voulu commenter la manière dont la situation a été gérée et n’a pas répondu à la question de CBC, à savoir pourquoi les employés n’ont pas été directement informés des règles au lieu de passer par leur employeur.

Le syndicat demande la rémunération des employés en isolement

L’autre problème de communication, selon Chris Bussey, c’est que les résultats des tests de dépistage ont été communiqués directement à la garde côtière, mais pas aux employés.

Toute information médicale personnelle aux employés devrait être connue seulement des employés , dit-il.

Il croit que les navires doivent être désinfectés avant que d’autres employés entrent à bord et que les employés devraient être rémunérés pour leur période d’isolement.