Le tutorat à l'ère de la pandémie

C’est ce que constate Alex Azarnousch, le propriétaire et fondateur du Calgary Tutoring Centre, qui offre des leçons depuis une vingtaine d’années.

Alors qu'en temps normal, ses tuteurs travaillent avec près de 600 étudiants, ils ne servent actuellement qu'environ 350 étudiants.

Au printemps dernier, son nombre d’élèves a chuté quand les classes ont été transférées en ligne et que les conseils scolaires avaient décidé qu'aucune note ne baisserait en raison du changement soudain.

C'était extrêmement lent pour les mois d'avril, mai et juin , dit-il.

La COVID a vraiment frappé tout le monde. Je n'étais même pas sûr que mon entreprise allait survivre, pour vous dire la vérité. Mais les choses ont changé en septembre, merci mon Dieu. Est-ce que j'ai autant de travail qu'avant COVID? Non, certainement pas.

Le tutorat en ligne n'a jamais été vraiment établi ici en Alberta parce que tout le monde voulait avoir un tutorat à domicile , explique-t-il. Cela a pris un peu de temps avant que tout le monde s’adapte et accepte le tutorat en ligne et maintenant ça va plutôt bien.

Le tutorat en ligne fait des adeptes

Alexandria Evans, qui possède l’entreprise de tutorat indépendante AE Tutor Services, a aussi connu une certaine reprise avec les services de tutorat en ligne.

Cela étant dit, une fois les restrictions levées, les gens vont préférer que nous fassions du tutorat en face à face , croit-elle.

Alexandria Evans s’est bien aperçue que si l'apprentissage en ligne est nécessaire en ce moment, il ne fonctionne pas pour tout le monde.

Nous avons des étudiants pour qui être en ligne affecte leur capacité à apprendre du nouveau matériel , dit-elle.

Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens recherchent un tuteur maintenant est qu'il y a des étudiants pour lesquels l'apprentissage en ligne fonctionne et il y a des étudiants pour lesquels cela ne fonctionne tout simplement pas.

Toujours du tutorat en personne

Louise Ridout, la directrice d'EducationWise, qui opère à Calgary depuis près de deux décennies, dit que son entreprise a subi les contrecoups de la pandémie, qui a fait chuter de moitié les inscriptions.

Comme la plupart des autres services de tutorat, EducationWise offre des services en ligne, mais elle continue aussi à offrir des cours particuliers en personne. Une décision qui l'aide à se maintenir à flot.

Nous portons des masques, nous nous lavons les mains et nous désinfectons, nous nous éloignons chaque fois que c'est possible et nous avons posé toutes les questions pour nous assurer que tout le monde est en sécurité , explique t-elle.

Pas de reprise pour tous

Si des tuteurs ont vu leurs activités reprendre, pour d'autres, par contre, les choses ne sont pas comme elles étaient.

Brooklynn Fernandes propose des cours particuliers depuis quatre ans. Habituellement, elle enseigne à un ou deux élèves toute l'année, puis voit une forte demande près des examens.

Cette année a été complètement différente. Je n'ai eu aucune demande. C'est un peu fou , dit-elle.

Elle croit qu’avec plus d'étudiants qui apprennent en ligne, il est plus facile pour eux d'obtenir de bonnes notes sans faire le même travail.

Je ne dis pas que mes étudiants trichent, mais il y a cette idée qu'ils ne doivent pas nécessairement travailler aussi dur parce que vous avez vos notes devant vous pour les tests et tout le reste , dit-elle.

Avec les informations de Lucie Edwardson