Des employés et des résidents vaccinés atteints de la COVID-19 à Québec

L'éclosion continue de se répandre au CHSLD Saint-Antoine, premier lieu de vaccination contre la COVID-19 au Canada. Plus de 80 résidents et employés vaccinés ont contracté la maladie.

La première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 a été administrée dans ce milieu de soins le 14 décembre dernier. Trois jours plus tôt, en pleine préparation de la campagne de vaccination, le CIUSSS de la Capitale-Nationale révélait que deux cas avaient été détectés.

La vaccination s'est déroulée comme prévu, mais n'a pas empêché la propagation du virus. Selon les dernières données de la santé publique, plus de 100 travailleurs et résidents ont obtenu un résultat positif.

De ce nombre, au moins 66 usagers et 20 employés vaccinés ont contracté la maladie. Certains pourraient avoir été contaminés avant de recevoir leur dose.

Deux doses

La situation ne surprend pas le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Nous nous attendions à ce qu'il puisse y avoir des cas chez les travailleurs et les résidents vaccinés, entre autres, puisque ceux-ci n’ont reçu qu'une seule dose du vaccin , a fait savoir par courriel la porte-parole Mélanie Otis.

Pour atteindre 95 % d'efficacité, une deuxième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech doit être administrée 21 jours après la première.

Gisèle Lévesque est la première au Canada à avoir reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer-BioNTech. Photo : Courtoisie

La réponse immunitaire n'est donc pas instantanée ni complète après la vaccination, a précisé l'adjoint médical au directeur de santé publique Jacques Girard, lors d'une entrevue à Première Heure. Le virus s'est propagé dans la résidence avant que le vaccin puisse faire effet.

Quand on donne un vaccin, c’est pour protéger, mais on s’aperçoit qu’il y a une proportion non négligeable de doses finalement qui auront été utilisées chez des personnes qui n’auront pas été protégées. Jacques Girard, adjoint médical au directeur de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le temps que la vaccination nous permette d’avoir les bénéfices, en termes de protection, bien évidemment, il y a un délai d’à peu près deux semaines, 14 jours, pour la montée des anticorps , a-t-il expliqué.

Les deuxièmes doses seront administrées dans la semaine du 4 janvier au CHSLD Saint-Antoine.

Un milieu sans cas

Lorsque le CHSLD a été choisi comme lieu de vaccination, l'établissement ne recensait aucun cas, comme convenu avec la compagnie pharmaceutique.

Mais au moment de mettre en place, on a eu des cas, mais des cas relativement limités à une unité, donc on a convenu avec la compagnie qu’on allait tout de même procéder , a soutenu Jacques Girard.

Selon les essais cliniques, le vaccin de Pfizer-BioNTech est efficace à 95 %. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Deux jours avant que la première dose de vaccin soit administrée, 15 cas ont été recensés. Puis l'éclosion a ensuite pris de l'ampleur.

Ce sont des cas qui sont survenus après qu’on ait commencé finalement à vacciner. Mais c’était attendu dans la mesure où on pensait colmater cette brèche-là , a-t-il ajouté.

La porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale souligne d'ailleurs que les essais cliniques des compagnies pharmaceutiques se sont déroulés dans un environnement normal et non pas dans un milieu en éclosion.

Une stratégie différente?

Pour respecter son entente avec la compagnie pharmaceutique, le gouvernement doit conserver des doses de vaccin en inventaire pour offrir la deuxième.

L'adjoint médical Jacques Girard informe que des analyses sont en cours avec l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour s'assurer que la stratégie soit adéquate.

Est-ce qu’on pourrait par exemple vacciner le plus de personnes possible, et faire en sorte que les doses qu'on a réservées pour la deuxième dose, qu’on puisse les donner ces doses-là au moment où on est approvisionné? Vous voyez, c’est toute une série de considérations complexes , a-t-il soulevé.

Avant d'émettre de nouveaux avis, autant le CHSLD Saint-Antoine que les autres milieux de soins doivent être examinés après la vaccination.

Cette éclosion rappelle que même si un vaccin est disponible, il faut continuer de se protéger après avoir été vacciné.

Et même si le fait d’être vacciné conférait une réelle protection, après une dose, et suite à la seconde dose, ce dont nous ne doutons pas, nous savons que le virus pourrait tout de même transiter chez certaines personnes, puisque le vaccin n’est pas efficace à 100 % , a rappelé Mme Otis.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche