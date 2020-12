Intensification prévue de la campagne d’immunisation contre la COVID-19

Le directeur régional de la santé publique, le docteur Donald Aubin, affirme que le Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra plus de vaccins contre la COVID-19 sous peu. À ce jour, 1025 personnes ont été vaccinées à l’échelle régionale, surtout des usagers et des employés du Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la Colline, à Chicoutimi.