Oliver est le prénom le plus populaire en Nouvelle-Écosse pour 2020

Curieusement, les deux prénoms préférés Néo-Écossais sont très semblables pour 2020. Oliver et Olivia remportent les titres des prénoms les plus populaires en Nouvelle-Écosse selon la nouvelle liste partagée par le Registre des statistiques de l'état civil de la province.

Voici les noms masculins ayant fait le top 10 : Oliver (56 naissances) Benjamin (48 naissances) et William (48 naissances) Jack (47 naissances) Levi (41 naissances) et Noah (41 naissances) Henry (35 naissances) Liam (33 naissances) et Owen (33 naissances) Luke (32 naissances) Hudson (30 naissances) Thomas (29 naissances) Alexander (25 naissances) Voici les noms féminins ayant fait le top 10 : Olivia (54 naissances) Charlotte (41 naissances) Ivy (37 naissances) Ava (36 naissances) Nora (33 naissances) Amelia (30 naissances) Sophie (28 naissances) Evelyn (27 naissances), Isla (27 naissances) et Sophia (27 naissances) Lily (26 naissances) et Scarlett (26 naissances) Emma (25 naissances)

La Nouvelle-Écosse s’est réjouie cette année de voir naître un total de 6856 enfants dans sa province.

Les prénoms les plus populaires restent généralement cohérents au fil des ans. Quelques nouveaux prénoms gagnent en popularité, comme Luke, Evelyn et Thomas, tandis que d'anciens noms favoris reviennent, comme Henry et Nora , informe le Registre des statistiques de l'état civil de la Nouvelle-Écosse.

L'année précédente, Charlotte et Jack avaient détrônés Olivia et William en tant que prénoms les plus populaires donnés aux nouveau-nés de la province.