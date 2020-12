Des enfants s’éduquent avec le Bye Bye

Alors que l’Ontario est plongé en confinement, deux jeunes franco-ontariens de Timmins ont dévoré les derniers Bye Bye, l’émission la plus écoutée du Québec. À travers les sketchs humoristiques, Félix et Léonie Tremblay ont eu droit à un cours d’histoire grâce au réalisateur des revues de l’année Simon-Oliver Fecteau.

Nous autres, on ne regarde pas l’actualité. On écoute juste le Bye Bye et c’est de même qu’on sait ce qui se passe. Léonie Tremblay, 12 ans

Est-ce que Donald Trump remportera la victoire? Les jeunes auront la réponse le 31 au soir. Une chose est sûre, ils espèrent le revoir dans leur émission favorite.

Passe-Partrump, qui mélange l'univers de la Maison Blanche et de Passe-Partout, est l'un des sketchs favoris des enfants. Il mettait aussi en vedette leur comédien favori; Marc Labrèche et Anne Dorval. Photo : Radio-Canada

Je suis triste qu’Anne Dorval ne soit pas là cette année , dit Félix, qui espère que Marc Labrèche fera un caméo comme dans les éditions précédentes.

Sa sœur Léonie a appris toutes les répliques du duo qui a aussi partagé l’écran dans Les Bobos et Le cœur a ses raisons.

Je les ai réécoutés [Bye Bye de 2017 à 2020] comme toutes 5-6 fois et je connais tous les numéros par cœur. Léonie Tremblay, 12 ans

À la veille du grand soir, Léonie et Félix ont trouvé les derniers Bye Bye sur Youtube. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L’élève de 7e année se plonge alors dans le personnage de Céline Dion incarné par Marc Labrèche dans le Bye Bye 2017. Elle fait son monologue sans oublier une seule parole, et ce, avec les mêmes intonations que le comédien.

Léonie a toujours eu un côté humoriste en elle, elle aime vraiment l’humour , raconte son père Stéphane.

Il se souvient encore de la première fois qu’elle a regardé le Bye Bye en 2017, dans un chalet familial, pour les célébrations du Nouvel An. Elle n’avait alors que 9 ans.

Tous les adultes étaient assis sur le plancher et ils écoutaient le Bye Bye sur une ‘tite TV , puis, moi, ça ne me tentait plus de jouer avec les enfants , renchérit sa fille qui a alors eu la piqûre pour cette émission.

Au cours de l’année, le paternel a réussi à intéresser ses enfants à l'actualité. On tentait de prédire ce qui se trouverait dans le Bye Bye.

Félix et Léonie ont toujours été passionnés par les émissions de comédies. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Évidemment qu’il va y avoir le papier de toilette, Tik Tok et Trump, [l'acquittement d']Éric Salvail et les élections présidentielles américaines , énumèrent les deux jeunes Franco-ontariens.

Léonie et son frère Félix Tremblay attendent de voir si leurs prédictions se retrouveront dans la revue humoristique annuelle, qui mettra en vedette François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay. L'émission populaire sera diffusée le 31 décembre en soirée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.