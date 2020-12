Les municipalités font la file pour recevoir des millions d’Ottawa

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain, explique qu’il s’attend à ce qu'environ la moitié des 41,1 millions de dollars fournis par Ottawa pour l'aide municipale en temps de pandémie cet été ne soit pas réclamé avant la fin de l’année.

Ce qui veut dire que le solde sera envoyé aux 104 municipalités éligibles du Nouveau-Brunswick en fonction de leur taille, et ce, même si elles ont déjà indiqué qu'elles n'avaient pas besoin d’aide financière durant l’année 2020.

Ils le distribueront sur une base par habitant, avec un peu de chance, d'ici la fin janvier , explique M. Allain. Nous voulons distribuer l'argent dès que possible.

Ville de Moncton Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

La distribution des fonds restants pourrait signifier des paiements allant jusqu'à 3 millions de dollars pour Moncton et Saint-Jean et près de 8 000 dollars pour des villages comme Meductic et Alma, les plus petites municipalités du Nouveau-Brunswick.

Selon M. Allain, l'accord signé entre le Nouveau-Brunswick et Ottawa exige que tout l'argent soit versé aux gouvernements locaux spécifiquement.

Nous adhérons à l'accord Safe Restart, ce qui signifie que l'argent est utilisé pour aider les municipalités , explique le ministre.

En juillet, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé un accord visant à fournir 2 milliards de dollars aux gouvernements municipaux du Canada - sans compter l'aide aux transports en commun - pour compenser les pertes de revenus et l'augmentation des dépenses causées par la pandémie.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nos villes ont été en première ligne pour répondre à la COVID-19 , avait alors indiqué M. Trudeau.

Les villes doivent rester opérationnelles si nous voulons que notre économie se remette à fonctionner. C'est pourquoi l'accord d'aujourd'hui fournit aux municipalités un financement pour couvrir certains coûts opérationnels , avait-il ajouté.

Chaque province avait reçu un montant basé sur sa population totale - un peu plus de 52 dollars par personne - avec la promesse que tout l'argent doit être reversé aux gouvernements locaux.