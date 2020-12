Vacciner les Autochtones libérera des lits dans les hôpitaux selon des leaders au Manitoba

Les Premières Nations représentent le tiers de tous les cas de COVID-19 au Manitoba, selon les chiffres publiés mardi par le Secrétariat de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Manitoba.

À titre comparatif, les Autochtones constituent 11 % du total de la population de la province.

Le grand chef de l’organisme Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), qui représente 30 nations du nord de la province, Garrison Settee, demande à la province de considérer les Autochtones comme groupe prioritaire.

Nous sommes ici pour nous assurer que les Premières Nations du Nord sont priorisées. Elles ont plus de risques et sont plus vulnérables [à la COVID-19] , affirme-t-il.

Nous voulons être inclus et nous devons être inclus dans toutes les discussions. Garrison Settee, grand chef de l’organisme Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO)

Des chercheurs autochtones ont tenté de prouver pourquoi les Premières Nations qui vivent dans les réserves et les centres urbains devraient être considérées parmi les groupes prioritaires pour la vaccination. Ils illustrent leur propos avec le nombre élevé d’Autochtones hospitalisés et admis en soins intensifs.

Si vous considérez cette logique, on peut vider la moitié des lits au Centre des sciences de la santé de Winnipeg si nous vaccinons les Premières Nations en premier , conclut le conseiller médical à MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak , le Dr Barry Lavallee.

Vaccination : la planification du Manitoba

La province n’a pas de plan pour faire cela, selon le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, le Dr Jazz Atwal. Les adultes à risque dans les Premières Nations du Nord sont un groupe prioritaire pour la vaccination.

Toutefois, les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins doivent recevoir le vaccin en premier, rappelle la province.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, le Dr Jazz Atwal, a affirmé mardi que la baisse du nombre de cas lors des bilans quotidiens est prometteuse, bien que le taux de positivité reste trop élevé, soit 12,4 % pour la province. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Au fil du temps, jour après jour, les critères d’éligibilité changent. Nous devons prendre en compte les personnes que nous devons protéger en premier. On doit s’assurer que le système de santé sera en mesure de gérer toutes ces personnes malades ou ces personnes potentiellement malades , a affirmé le Dr Jazz Atwal en conférence de presse, mardi.

Jusqu'à présent, un peu moins de 2500 travailleurs de la santé ont reçu l’inoculation du vaccin de Pfizer-BioNTech. 5000 autres travailleurs de la santé devraient se faire vacciner au cours de la semaine du 4 janvier.

La province s'attend également à recevoir dès cette semaine le vaccin de l'entreprise américaine Moderna. Les premières doses du vaccin sont arrivées le 24 décembre au Canada, à Toronto.

Le vaccin Moderna est plus facile à transporter dans les communautés éloignées, car il n’est pas nécessaire de l'entreposer à -70 degrés Celsius, contrairement au vaccin de Pfizer-BioNTech.

Le Dr Jazz Atwal ne connaît pas la quantité de vaccin Moderna qui arrivera au Manitoba. Il ne sait pas non plus à quel endroit les vaccins seront distribués.

Selon les informations de Bartley Kives et Cameron MacLean