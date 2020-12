Les motoneigistes en Ontario appelés à respecter les consignes sanitaires

Le député fédéral de Timmins-Baie James, Charlie Angus, raconte qu'il a été inondé d'appels de résidents préoccupés. Les sentiers de motoneige de la province sont ouverts, malgré le confinement.

M. Angus dit que certains motels de Cochrane et de Smooth Rock Falls sont remplis de motoneigistes et craint que cet afflux ne mène à la propagation de la COVID-19.

Il est possible de faire de la motoneige en toute sécurité et c'est une belle occasion de profiter de la nature. Mais après la motoneige, les gens font la fête d'habitude, ils vont à des hôtels, ils se rencontrent. Or, on ne vit pas en des temps normaux présentement. Charlie Angus, député de Timmins-Baie James

Il espère que les clubs de motoneigistes vont passer le message à leurs membres et que la Police provinciale et les corps policiers locaux vont exercer de la surveillance. Si certaines personnes ne respectent pas l'écart sanitaire et font la fête, c'est problématique , dit-il.

Il faut à la fois de la sensibilisation publique et de la surveillance policière, selon lui.

Pour sa part, la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario incite ses membres à rester dans leur région.

L'organisation rappelle que, bien que les hôtels et les motels restent ouverts, les toilettes seront fermées le long des sentiers et l'accès aux restaurants sera restreint dans les zones oranges, rouges et grises.

Par ailleurs, les sentiers qui permettent normalement de se rendre dans d'autres provinces ou aux États-Unis demeurent fermés.