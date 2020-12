Des travailleurs de la Santé du N.-B. exclus d'un programme fédéral relié à la COVID-19

Le syndicat représentant les travailleurs sous contrat pour les services d'entretien ménager, de restauration et de blanchisserie dans les maisons de retraite Shannex du Nouveau-Brunswick affirme qu'ils ont été exclus d'un programme de complément de salaire.

Carl Flanagan, représentant national des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada), affirme que les travailleurs sont employés par Compass Canada et engagés par les gestionnaires chez Shannex.

M. Flanagan soutient que les travailleurs ont été exclus d'un programme financé par le gouvernement fédéral qui augmenterait leur salaire mensuel de 500 $.

Il affirme que la rémunération de base de leur emploi est de14,70 $ l'heure, ce qui, selon lui, n'est pas suffisant pour vivre confortablement au Nouveau-Brunswick.

Une femme âgée dans un foyer de soins. Photo : Reuters / Christian Hartmann

Un porte-parole du ministère du développement social a répondu dans un courriel que le programme avait pris fin au début du mois et que les employés des entrepreneurs tiers n'étaient pas éligibles.

M. Flanagan affirme que les travailleurs devraient être payés rétroactivement et qu'ils ont pris les mêmes risques en travaillant en première ligne lors d'une pandémie que les employés des entreprises qui étaient admissibles.