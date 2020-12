La Nouvelle-Écosse se prépare à accueillir un nombre record de nouveaux arrivants

La province a approuvé 3 517 demandes, dépassant son objectif de 3292. Les nouveaux arrivants qualifiés dans les services essentiels, tels que les soins de santé et le transport, et ceux qui vivent déjà au Canada, ont été privilégiés.

Ces personnes et leurs familles devraient arriver au cours des prochaines années, lorsque les restrictions aux voyages et aux frontières seront assouplies et que le gouvernement fédéral traitera leurs dossiers.

Alors que la pandémie a constitué un défi, notamment en raison de son impact sur la mobilité des immigrants, le bureau de l'immigration a continué à traiter les demandes et à se concentrer sur les services essentiels , a déclaré la ministre de l'Immigration, Lena Metlege Diab, par communiqué.

L'immigration jouera un rôle important dans notre économie alors que nous nous remettons de cette pandémie , a-t-elle ajouté.

Au 31 octobre, 3 010 résidents permanents étaient arrivés en Nouvelle-Écosse en 2020, ce qui représente une baisse par rapport à l'année dernière. Cette diminution est attribuable à la pandémie.

La rétention des étudiants étrangers après l'obtention de leur diplôme est aussi une façon pour la province d'accroître sa population. Cette année, 1018 diplômés issus de l'étranger ont choisi de vivre en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 35 de 2014.

En mettant l'accent sur les services essentiels, de nombreux professionnels de la santé ont été attirés cette année, notamment des assistants en soins continus, des infirmières et 21 médecins, qui sont arrivés depuis mars.

En juillet 2020, la population de la Nouvelle-Écosse a atteint un niveau record de 979 351 personnes, en grande partie grâce à l'immigration. Au 1er octobre 2020, la population était de 979 115 personnes.