La sénatrice albertaine Elaine McCoy est décédée

Née à Brandon, au Manitoba, Elaine McCoy a commencé sa carrière en politique provinciale en Alberta dans les années 1980. Elle remporte le siège de Calgary-Ouest en 1986, siège détenu auparavant par l’ancien premier ministre Peter Lougheed.

Elle a été nommée ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et ministre responsable de la Condition féminine de l'Alberta. En 1989, elle devient ministre du Travail, des Droits de la personne et de la Fonction publique.

En 2005, le premier ministre de l'époque, Paul Martin la nomme au Sénat. Cependant en 2016, elle participe au Groupe des sénateurs indépendants quand les libéraux cherchent à nommer des sénateurs qui n'étaient pas officiellement liés à un parti politique. Ce groupe est maintenant le plus grand caucus au sein du Sénat.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a déclaré dans un communiqué que la sénatrice était une ardente défenseur du secteur énergétique.

En juin 2019, elle s’est d’ailleurs illustrée pour son opposition à un projet de loi fédérale sur un moratoire à propos de la présence de pétroliers le long de la côte nord de la Colombie-Britannique. Aucune opinion publique ne devrait me dicter mon travail , avait-elle déclaré à l'époque.

Le président du Sénat George Furey dit dans une déclaration que la société canadienne se souviendra d’Elaine McCoy comme d'une femme déterminée.

On se souviendra toujours d'elle comme d'une fière Albertaine, une ardente défenseur de l'équité et infatigable championne des gens qu'elle représente , indique sa déclaration.