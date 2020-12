Les restrictions sont étendues à d'autres zones au Royaume-Uni

Le premier ministre britannique Boris Johnson a donné son aval à l'imposition de restrictions sanitaires maximales dans des régions d'Angleterre supplémentaires, alors que sévit un nouveau variant du nouveau coronavirus considéré comme hautement contagieux, a rapporté mardi The Times.

D'après le journal, le gouvernement envisage d'instaurer les mesures les plus sévères dans certaines zones du sud de l'Angleterre, où le nouveau variant continue de se propager, même si le nombre de contaminations reste pour le moment assez bas.

Un point de presse du ministre de la Santé, Matt Hancock, est prévu ce mercredi.

Près de la moitié de la population anglaise est actuellement concernée par des restrictions maximales, principalement autour de la capitale Londres. Les commerces non essentiels et la plupart des autres commerces sont fermés, et presque tous les rassemblements physiques sont interdits.

Un nombre record de 53 135 nouvelles infections a été rapporté mardi par les autorités britanniques.

L'un des conseillers scientifiques du gouvernement a prévenu mardi que la Grande-Bretagne se dirigeait vers une catastrophe dans les prochaines semaines si elle ne prenait pas des mesures plus strictes pour lutter contre l'épidémie.

Face à l'apparition du nouveau variant du coronavirus, de nombreux pays ont suspendu la semaine dernière les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.