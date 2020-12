Dix documentaires musicaux à voir en 2021

Les mélomanes ont de quoi se réjouir, car l’année 2021 sera riche en documentaires musicaux. En voici 10 qui promettent de révéler des archives inédites et de revisiter sous un angle nouveau la carrière d’artistes pour la plupart bien connus.

The Beatles: Get Back

Réalisé par Peter Jackson, le film a été conçu à partir de 56 heures de séquences vidéo inédites. Le cinéaste a diffusé il y a quelques jours un aperçu du film qui présente l’esprit et l’énergie du documentaire , a-t-il indiqué.

La sortie du film est prévue pour août 2021.

Paul McCartney

Les Beatlemaniaques auront également droit à un documentaire sur Paul McCartney. Le projet, qui n’a pas de titre pour le moment, sera déployé en six épisodes et portera sur la carrière du bassiste des Beatles.

La bande-annonce du documentaire montre Paul McCartney écoutant plusieurs de ses compositions en compagnie du producteur Rick Rubin, connu pour son travail avec les Beastie Boys et Johnny Cash.

Tina Turner

La chanteuse à l’énergie explosive aura droit à un long métrage produit par Lightbox, qui avait également collaboré au documentaire Whitney en 2018. Le film comprendra des entrevues avec la reine du rock n roll de même qu’avec des proches et des collaborateurs et des collaboratrices.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Les documentaires musicaux sont devenus des projets lucratifs, surtout lorsqu’ils mettent en vedette des célébrités au sommet de leur art. Apple TV+ a ainsi déboursé environ 26 millions de dollars américains pour Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.

Le film portera sur l’ascension vertigineuse de la chanteuse jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des plus grandes artistes pop dans le monde. La sortie du documentaire est prévue pour février 2021.

Rihanna

Billie Eilish n’est pas la seule à voir une plateforme de diffusion dépenser des millions pour acquérir les droits nécessaires à la production d’un documentaire musical. Amazon Prime aurait également payé environ 26 millions de dollars américains pour un long métrage qui portera sur Rihanna.

Peter Berg, qui est mieux connu pour ses films d’action, a réalisé le documentaire après quatre ans de travail et avoir épluché plus de 1200 heures de séquences vidéo. Le cinéaste espère être en mesure de terminer la postproduction au printemps 2021.

The Velvet Underground

Todd Haynes, qui a réalisé et coécrit I’m Not There, travaille depuis des années sur ce documentaire qui verra enfin le jour en 2021. Le film promet d’offrir des trésors de séquences vidéo inédites.

This Is National Wake

Ce ne sont pas que les mégavedettes qui ont droit à des documentaires. Des films récents, comme Sugar Man ou The Changin’ Times of Ike White, ont montré que certains des documentaires musicaux les plus intéressants portent sur des artistes dont vous n’avez jamais entendu parler.

Le band afropunk sud-africain National Wake fait partie de ces artistes obscurs. Le groupe multiracial jouait en plein apartheid alors que le simple fait de parler à une personne d’une autre couleur de peau était illégal.

La réalisatrice Mirissa Neff, qui a entre autres collaboré à la série de PBS Sound Tracks: Music Without Borders, s’intéresse au parcours exceptionnel du band

Outlaw: The Saga of Afeni & Tupac Shakur

La chaîne de télévision FX, qui appartient à Disney, consacre une série documentaire en cinq épisodes à Tupac Shakur. Réalisé par Allen Hugues, le film abordera la vie instable et le legs de la légende du hip hop ainsi que l’influence de sa mère, une membre des Black Panthers dont les valeurs ont contribué à façonner la musique socialement engagée de l’artiste.

La série sortira en février prochain.

Jerry Lee Lewis

T Bone Burnett, qui a joué pendant plusieurs années dans le band de Bob Dylan et qui a composé les bandes originales de nombreux films, a collaboré avec la scénariste de Thelma & Louise Callie Khouri pour ce documentaire sur l’un des pionniers du rock n roll.

Le film est produit par Inaudible Productions, qui a déjà produit des documentaires sur James Brown et Joan Jett.

Little Richard

Un autre pionnier du rock n roll fera l’objet d’un documentaire en 2021 : il s’agit de nul autre que le flamboyant Little Richard, qui nous a quittés en mai dernier.

Le documentaire portera sur la vie de celui qui a fasciné toute une génération et inspiré d'innombrables artistes.