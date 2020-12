Pas de recueillement possible au cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal a fermé ses portes le 25 décembre dernier; depuis, il est impossible d’aller se recueillir sur une pierre tombale, et ce, jusqu’au 11 janvier prochain.

Pendant ce temps au Québec, d’autres cimetières ont décidé, quant à eux, de rester ouverts.

Patrick et Marilène Pelissou ont fait face à une porte cadenassée lorsqu’ils ont voulu aller se recueillir sur la tombe de leur père, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Impossible d’aller y déposer quoi que ce soit, puisque l’endroit est fermé pour des raisons de sécurité.

Pour moi, c’est un service essentiel, c’est le moment de se recueillir sur sa tombe, d'avoir une pensée pour lui pour la période des Fêtes. Marilène Pélissou

Si certains services demeurent disponibles, comme une inhumation ou une crémation, le porte-parole de la direction du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Daniel Granger, explique que des incidents regrettables qui sont survenus le 23 décembre dernier. Des gens qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale ont poussé l’endroit à fermer ses portes, le 25 décembre dernier.

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur le mont Royal, est fermé jusqu'au 11 janvier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Malheureusement dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la situation devient extrêmement complexe, on doit assurer la sécurité, et de nos employés et des gens qui nous visitent , précise-t-il.

En entrevue à Radio-Canada, le président de l’Association des cimetières chrétiens du Québec, François Chapdelaine, indiquait quant à lui que l’accueil sur les lieux du public peut être adapté au bon jugement du gestionnaire des lieux, pour assurer la sécurité .

La décision pour un cimetière d'ouvrir ou de fermer revient donc aux gestionnaires des lieux.

Des cimetières ouverts

À quelques pas de là, le cimetière Mont-Royal est ouvert. Des agents de sécurité ont même été ajoutés récemment afin d’assurer le respect des consignes sanitaires.

Même chose du côté du cimetière du repos Saint-François d’Assise, où le directeur général, Alain Chartier, considère qu’il est important d’être ouvert. Mais il faut avoir les mesures en place qui nous permettent d’assurer que toutes les directives vont être bien respectées , précise-t-il.

Avec les informations de Marie-Michelle Lauzon