Ces Floridiens originaires de la région d'Ottawa mettent en garde les voyageurs canadiens

Des Canadiens de la grande région de la capitale nationale se trouvent actuellement en Floride et certains y résident même de façon permanente. Mais même s’ils sont au chaud, les temps ne sont pas plus roses dans le sud des États-Unis en pleine pandémie mondiale.

Nathalie Vallières, originaire d’Ottawa, habite maintenant dans le « Sunshine State » et doit passer les fêtes sans ses enfants d’âge adulte qui, eux, restent au Canada.

Il y a des moments difficiles effectivement, surtout le temps des fêtes, de ne pas être capable de voir la famille , reconnaît-elle.

Nathalie Vallières habite à Miami Beach (archives). Photo : Radio-Canada

Bien que la chaleur soit de la partie, Mme Vallières tente de diminuer au maximum les risques de contracter la COVID-19. On reste dans notre bulle, on ne voit pas vraiment les gens autres que peut-être deux ou trois voisins , soutient-elle.

On vit dans nos cinq coins de rue, on ne sort pas vraiment. […] Le beau temps aide, mais c’est quand même difficile. Nathalie Vallières, résidente permanente en Floride

Nathalie Vallières dit avoir observé une augmentation du nombre de Canadiens dans son secteur à Miami Beach. L’Ottavienne ne recommande toutefois pas à ses compatriotes de se rendre en Floride pour passer l’hiver.

Les hôpitaux ici dans la région sont très occupés. Donc si les Canadiens viennent, soit ils ont de l’assurance qui va les couvrir s’ils sont malades, soit ils peuvent rentrer au Canada sans délai s’ils tombent malades. Ça, c’est vraiment la question qu’il faut se poser , prévient-elle.

En Floride, certains citoyens se soumettent aux règles sanitaires, comme le port du masque. Il faut être quand même prudent. Dans notre région, à Miami, on porte des masques depuis le mois de mars, il y a des couvre-feux , précise-t-elle.

De l'inconnu avec le gouvernement Biden

Originaire de Gatineau, Julie Lavoie est agente d’immeuble à Wellington, à proximité de West Palm Beach. Elle anticipe de la nouveauté en janvier, lorsque le président élu Joe Biden fera son entrée à la Maison-Blanche.

On est tous un peu nerveux de voir les changements qui risquent de survenir une fois que le nouveau président Joe Biden mettra en place ses nouvelles politiques sur la COVID , indique-t-elle.

Selon elle, le président sortant Donald Trump est beaucoup plus permissif, mais il a donné peu d’argent au peuple américain. Joe Biden de son côté pourrait instaurer des politiques sanitaires plus restrictives, mais offrir de l’aide financière, ajoute-t-elle.

Les gens ont comme normalisé la situation. Ils adhèrent aux consignes de port du masque, mais c’est encore ici un choix individuel. On est encore sous les politiques de Trump , ajoute la Gatinoise d’origine.

N’importe qui dans n’importe quelle ville dans le monde, que vous soyez chez vous ou ici, vous êtes à risque si vous avez des comportements de proximité qui vous mettent à risque. Julie Lavoie, agente d'immeuble en Floride

Par ailleurs, Julie Lavoie a hâte de voir des Canadiens en Floride. Pour nous ici […] c’est très différent de passer l’hiver sans les Canadiens , soutient-elle. En ce moment, elle estime que seulement 30 % des propriétaires québécois résident dans leur domicile floridien.

La dernière fois que Mme Lavoie a vu sa famille remonte à l’été 2019. Ça commence à faire long longtemps , se désole-t-elle. Je ne peux pas me permettre d’aller là, prendre deux semaines de confinement et après ça une semaine ou deux de vacances .

Être vacciné pour aller en Floride

L’ancien député de Glengarry–Prescott–Russell, Don Boudria, a l’habitude de passer ses hivers en Floride. Mais cette année, en raison de la pandémie, il a déjà repoussé la date de son départ à deux reprises.

Avec les chiffres qu’on connaît en Floride qui sont […] pires qu’en Ontario […] on a retardé [notre départ] encore au 8 février , indique-t-il.

Don Boudria détient une copropriété en Floride (archives). Photo : Radio-Canada

Avant de prendre la route vers la chaleur, M. Boudria attend que les nouveaux cas quotidiens de coronavirus diminuent. Aussi, il souhaite être vacciné contre la COVID-19.

Je dois avoir le vaccin avant de partir ou tout de suite à mon arrivée en Floride. Si je ne suis pas capable d’être vacciné ni d’un bout ni de l’autre, je vais devoir annuler complètement pour cet hiver , explique l’ex-député.

Il faut quand même prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Don Boudria, ancien député de Glengarry–Prescott–Russell

Ça ne va pas bien chez nous pour vacciner , ajoute-t-il, alors que le gouvernement de Doug Ford fait face à de lourdes critiques pour avoir fermé les centres de vaccination pendant les fêtes.

Possédant une copropriété en Floride, M. Boudria estime toutefois qu’il pourrait se faire vacciner lorsque la catégorie d’âge des 65 ans et plus sera autorisée à recevoir le vaccin aux États-Unis. Dans notre cas, on est propriétaires d’un condo, mais nous sommes des résidents saisonniers. Donc, on aurait droit au vaccin , croit-il.

Le gouverneur de la Floride a signé un décret le 23 décembre afin que les 65 ans et plus soient vaccinés dans la première phase, tout comme le personnel et les patients dans les centres de soin de longue durée, le personnel de la santé en contact direct avec les patients et les personnes extrêmement vulnérables.

S’il n’y a pas le vaccin soit avant mon départ ou tout de suite à mon arrivée [...] je ne pourrai pas y aller, ou en tout cas je ne voudrais pas y aller , résume Don Boudria.

D'après les informations d’Estelle Côté-Sroka