Un vol d’espoir pour des travailleurs agricoles migrants coincés au Canada

Ce fut une expérience déchirante , raconte le travailleur agricole Embling O’Garro à quelques heures de son vol. C'est la première année que je manque l’anniversaire de deux de mes fils depuis leur naissance.

M. O’Garro devait quitter le Canada en novembre dernier. Son retour au pays a toutefois été retardé, puisque le gouvernement de Trinité-et-Tobago a mis en place des restrictions de voyage strictes liées à la COVID-19.

Embling O’Garro a effectué cette année sa 20e saison de récoltes dans les exploitations agricoles du Canada. Photo : Radio-Canada

Un rapatriement au compte-goutte

En date du 22 mars 2020, le gouvernement de Trinité-et-Tobago a annoncé la fermeture de toutes ses frontières et imposé des conditions d'entrée strictes en réponse à la pandémie.

Parmi les protocoles sanitaires en vigueur, toute personne revenant au pays doit avoir subi un test négatif de la COVID-19 et observé une quarantaine de 14 jours dans des installations gouvernementales.

Cette mesure a permis au système de soins de santé de Trinité-et-Tobago de ne pas être surchargé , indique le ministère de la Sécurité nationale trinidadien dans un communiqué. Dès le premier jour, il a été annoncé que les requêtes seraient examinées au cas par cas.

Les autorisations n'ont jamais été accordées en fonction du principe du premier arrivé, premier servi. Ministère de la Sécurité nationale de Trinité-et-Tobago

Cette procédure a toutefois causé d’importants délais en matière de rapatriement au pays. Des centaines de travailleurs agricoles migrants de Trinité-et-Tobago sont restés coincés au Canada après la fin de leur contrat.

Cela faisait encore plus mal de voir les Mexicains, les Honduriens et les Jamaïcains rentrer chez eux , mentionne le travailleur agricole Embling O’Garro.

Tous ces pays ont affronté la même pandémie, demandé les mêmes exemptions. Mais ils ont respecté leurs travailleurs agricoles. Embling O’Garro, travailleur agricole de Trinité-et-Tobago

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago assure que les travailleurs agricoles qui se sont rendus au Canada après la fermeture des frontières avaient été avertis que si les frontières restaient fermées au moment où ils souhaitaient rentrer [au pays], ils seraient soumis aux politiques de gestion des frontières en vigueur .

Ils ont signé des accords selon lesquels ils reconnaissaient le risque qu'ils prenaient , précise le ministère de la Sécurité nationale de Trinité-et-Tobago.

Ce risque, M. O’Garro était prêt à le prendre pour sa famille. J'avais un choix à faire, soit affronter la pandémie ou perdre ma voiture et ma maison , confie-t-il. J’ai donc choisi de prendre un risque avec la pandémie.

Des centaines de travailleurs migrants de Trinité-et-Tobago sont restés coincés au Canada après la fin de leur contrat. Photo : Radio-Canada

S’il croit fermement que le gouvernement de Trinité-et-Tobago aurait dû en faire plus pour rapatrier ses citoyens, M. O’Garro s'estime chanceux de pouvoir monter à bord de ce vol qui le ramène dans son pays natal à temps pour le Nouvel An.

Nous n'aurions jamais pensé que le retour aurait été aussi long , se désole-t-il. Et certains ne sont toujours pas sur le point de rentrer [au pays].

Un choix difficile

Akole Moses attend toujours que son rêve de rentrer à la maison se concrétise. Le travailleur agricole migrant n’a reçu aucune information concernant son vol de rapatriement.

C’est le premier Noël que je passe loin de chez moi , dit-il. C'est le plus long séjour que j'ai fait au Canada.

L’annonce du vol au départ de l’aéroport Pearson de Toronto mardi a toutefois apporté une lueur d’espoir au père de cinq filles. C’est un soulagement de savoir que des travailleurs rentrent chez eux [...] après avoir mené le même combat , souligne-t-il. C’est une bonne chose!

Je souhaite à tous que la chance soit au rendez-vous. Ce programme pour les travailleurs agricoles ne me concerne pas que moi. Il s'agit d'une équipe qui veut rentrer chez elle. Nous devrions tous rentrer chez nous en même temps. Akole Moses, travailleur agricole de Trinité-et-Tobago

M. Moses espère rentrer au pays avant la fin de l’hiver. Autrement, il considère rester au Canada jusqu’à la prochaine saison des récoltes.

J’aimerais rentrer chez moi , assure-t-il. Mais si je vois arriver le mois de mars et qu’il n’y a aucun signe de vol pour moi alors je resterai ici et je me débrouillerai.

Sidique Ali-Hosein a quant à lui déjà tranché. Je reste au Canada , affirme-t-il. J'ai essayé de rentrer chez moi, mais c'est devenu tellement compliqué.

Sidique Ali-Hosein travaille pour la même exploitation agricole depuis sept ans à Simcoe. Photo : Radio-Canada

Le travailleur agricole de Trinité-et-Tobago souhaite éviter les problèmes administratifs qui pourraient survenir au moment de déposer sa demande de permis pour l'été prochain.

Avec toutes les restrictions, cela n'a aucun sens que nous rentrions ou que je rentre, et que je passe par cette période de quarantaine et que je fasse toute cette procédure de demande pour revenir au Canada , indique M. Ali-Hosein

Je sais pertinemment que cela ne se passera pas bien [...]. Ce serait beaucoup de temps perdu, comme ce fut le cas plus tôt cette année. Sidique Ali-Hosein, travailleur agricole de Trinité-et-Tobago

Le Canada a en effet annoncé une politique d’intérêt public visant à aider les travailleurs agricoles de Trinité-et-Tobago qui sont bloqués au Canada.

Dans le cadre de cette politique, qui sera en vigueur jusqu’au 12 février 2021, les travailleurs pourront demander un statut temporaire et obtenir un permis de travail ouvert de six mois , informe un communiqué daté du 16 décembre.

Si cette option semble convenir à M. Ali-Hosein, il n’en reste pas moins que le choix a été déchirant. À part le fait d'avoir tout le reste ici, le fait de ne pas avoir sa famille, c’est quelque chose à laquelle il faut s'habituer.

Affaires mondiales Canada assure pour sa part que le gouvernement de Trinité-et-Tobago a prévu un vol de rapatriement tous les 10 jours environ.

Entre-temps, les organismes communautaires continuent d’épauler les travailleurs agricoles migrants en fournissant des vêtements et de la nourriture. La communauté se mobilise pour montrer sa solidarité envers ce groupe de travailleurs , soutient Chris Ramsaroop du groupe Justice for Migrant Workers.

Il demande aux gouvernements de Trinité-et-Tobago et du Canada de non seulement veiller au rapatriement des travailleurs agricoles migrants, mais aussi d’assurer leur retour l’an prochain, et ce, sans représailles pour ceux qui ont osé dénoncer les injustices mises en lumière par la pandémie de COVID-19.

Avec des informations de Makda Ghebreslassie