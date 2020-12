Que faire avec les Canadiens qui reviennent de voyage?

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral a demandé aux voyageurs de se placer en quarantaine pour 14 jours suivants un retour au Canada.

Doug Ford, quant à lui, réclame depuis plusieurs semaines des tests de dépistage rapides aux aéroports en Ontario, affirmant que les voyageurs arrivant de l’étranger sont un risque de propagation de la COVID-19.

Le premier ministre du Québec, François Legault, demande aussi de resserrer le contrôle des quarantaines des voyageurs.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi que les Canadiens qui reviennent de voyage devront passer un test de dépistage à la COVID-19 trois jours ou moins avant leur retour au pays.

Une fois revenus, ceux-ci devront tout de même se plier à une quarantaine de 14 jours.

Ottawa développe aussi un système de dépistage rapide en collaboration avec l’aéroport de Calgary.

Ce projet-pilote fait l’envie du gouvernement Ford, qui fait pression sur le gouvernement canadien pour que l’aéroport Pearson à Toronto puisse en bénéficier.

Pour Roxanne Borgès Dasilva, professeure à l’école de santé publique à l’Université de Montréal, les tests en arrivant au pays ne remplacent pas une quarantaine.

C’est une mesure parmi d’autres mesures, mais la quarantaine est la seule mesure fiable, puisque la COVID-19 a une période d’incubation entre 7 et 14 jours , explique-t-elle.

Elle ajoute qu'un résultat de test négatif n’équivaut pas toujours à une personne non infectée .

La quarantaine de sept jours comme compromis?

Selon le docteur Zain Chagla, médecin en santé publique au district sanitaire de Hamilton et professeur à l’université McMaster, affirme que les pays doivent adopter des stratégies qui sont durables à long terme pour permettre de voyager.

Selon lui, la meilleure manière de procéder serait d’imposer une quarantaine de 7 jours, suivie d’un test de dépistage, car selon les données les plus récentes, ce délai serait suffisant pour dépister une imposante majorité des cas.

Zain Chagla propose un isolement de sept jours suivi d'un test de dépistage, puisque selon lui la presque totalité des infections se manifeste au cours de sept premiers jours de quarantaine. Photo : CBC/Radio-Canada / Craig Chivers

Les données qu’on voit à Hamilton nous permettent de dire qu’à la fin de 7 jours de confinement, la presque totalité des personnes infectées reçoit un résultat positif , explique-t-il.

Il affirme qu’en imposant sept jours de quarantaine suivie d’un test, il serait plus facile psychologiquement pour les voyageurs d’être moins tentés de briser celle-ci.

En imposant cette période de 7 jours, durant laquelle on doit rester à la maison, je crois que les gens vont mieux réagir et qu’il est mieux qu’une quarantaine de sept jours soit bien faite plutôt qu’une quarantaine de 14 soit mal faite. Zain Chagla, médecin en santé publique au district sanitaire de Hamilton

Il affirme que le nouveau variant de la COVID-19 en provenance du Royaume-Uni montre que le modèle actuel de quarantaine ne fonctionne pas.

Si la quarantaine fonctionnait, nous n’aurions pas de cas de transmission du nouveau variant du coronavirus , lance-t-il.

Il ajoute que même si cette stratégie n'est pas sans risque, il est temps de trouver une stratégie à long terme en attendant la vaccination d'une majorité de la population.

Comment améliorer la quarantaine?

Au Canada, l’autorité principale de gestion des quarantaines auprès des voyageurs qui reviennent de voyage est l’Agence de Santé publique du Canada.

Selon un courriel reçu de la part de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada , les voyageurs doivent fournir leurs informations de contacts lors de leur isolement pendant 14 jours, qu’ils aient des symptômes d’infections à la COVID-19 ou non .

Les voyageurs doivent aussi fournir un plan de quarantaine auprès des autorités.

Les voyageurs sont aussi questionnés sur leur état de santé lors de leur arrivée au Canada. Photo : Reuters / Friso Gentsch

L’agence affirme que les voyageurs sont aussi questionnés sur leur état de santé lors de leur arrivée au pays.

Pour faire respecter l’ordre de quarantaine, l’agence indique que le gouvernement du Canada effectue plus de 3500 appels directs chaque jour pour s’assurer que les individus respectent leur quarantaine obligatoire .

Les personnes en quarantaine sont aussi tenues de rendre compte de leur état de santé lors de leur période d’isolement.

En Ontario, la police a observé des manquements aux consignes de quarantaine.

Du côté de la Police provinciale de l’Ontario, on nous indique que depuis mars, 31 amendes ont été distribuées pour avoir violé un ordre de quarantaine lié à la COVID-19.

La police provinciale de l'Ontario a distribué 14 constats d'infraction pour bris de quarantaine depuis le début de la pandémie. Photo : CBC/Paula Duhatschek

Du côté du Service de police de Toronto, on recense 14 infractions liées au bris de quarantaine et 4654 vérifications pour le compte de Santé Canada.

Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital de Markham-Stouffville, suggère que les voyageurs puissent recevoir plus d’informations sur les différents paramètres de la quarantaine pendant leur vol de retour.

Elle propose une vidéo ou une brochure pour en savoir plus sur les activités qui sont permises ou interdites et comment subvenir à leurs besoins pendant leur période d’isolement.

Barbara Yaffe, la médecin hygiéniste adjointe de l'Ontario, a affirmé mardi que le succès de la quarantaine dépendait presque entièrement de la volonté de la personne à suivre celle-ci .

Comment d’autres pays gèrent-ils les voyageurs?

Si la frontière canadienne est en ce moment complètement fermée à tous les visiteurs non essentiels, que ceux-ci proviennent de la frontière terrestre avec les États-Unis ou d’ailleurs, certains pays gèrent leurs frontières différemment.

En France, les personnes arrivant d’une liste de plusieurs pays n’ont pas besoin de se plier à des restrictions liées à la COVID-19.

Les voyageurs arrivant en France doivent avoir reçu un test de dépistage de la COVID-19 trois jours ou moins avant leur arrivée au pays. Photo : Getty Images / PASCAL PAVANI

Sur le site internet de la Santé publique de l’Hexagone, on peut lire que les habitants des pays de l’Union européenne et d’autres pays comme l’Australie, l’Islande et le Japon font partie des pays dont il est possible de se déplacer sans restriction.

Pour les autres pays, la France a mis en place une série de restrictions, notamment l’interdiction de s’y rendre sans raison valable.

De plus, pour éviter de se voir placé en quarantaine, le gouvernement français recommande un test PCR négatif effectué au cours des 72 heures avant l’arrivée.

Le pays n’impose pas de quarantaine obligatoire aux personnes qui arrivent, mais demande de se soumettre aux ordres de confinement national , donc aux consignes de santé publique en cours.

La France a recensé 11 395 nouvelles infections au coronavirus mardi, et plus de 20 000 nouveaux diagnostics positifs le 24 décembre.

Du côté de l’Australie, les frontières sont beaucoup plus étanches, aucun voyageur n’est autorisé à entrer au pays sans restrictions, sauf s’ils proviennent de la Nouvelle-Zélande ou qu'il y ont passé 14 jours consécutifs.

Une fois arrivés en Australie, les voyageurs doivent faire une quarantaine dans leur ville d’arrivée, même si leur destination se trouve ailleurs au pays.

Certaines dérogations spéciales permettent à des cas particuliers d’enfreindre cette directive.

L'Australie a imposé des consignes de voyage strictes pour contrôler la COVID-19. Photo : Reuters / Loren Elliott

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux pays qui semblent avoir bien tiré leur épingle du jeu en ce qui a trait au contrôle du virus.