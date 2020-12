Un projet de pouponnière à La Baie refusé à deux reprises

Le projet qui permettrait d'ajouter 38 places a été déposé en septembre 2019 afin de répondre à une forte demande notamment pour la clientèle âgée entre 0 à 18 mois.

Sur ma liste 0-5 ans, sur environ 100 quelques noms, j'ai à peu près 90 noms de bébé juste ici à La Baie. Là je me suis dit, je vais ouvrir une pouponnière , explique la propriétaire Nadia Boudreault.

Il aura fallu patienter une année avant d'obtenir la réponse du ministère, soit un refus. Le dossier ne respecterait pas les critères de faisabilité, de qualité et de pertinence pour l'obtention d'un permis.

Le ministère estime que la description et la réalisation des travaux ne concordent pas avec le projet, que celui-ci n’offrirait pas de transition harmonieuse et qu’il s’inscrit dans un territoire estimé en équilibre de places en 2020 .

La propriétaire de la garderie a révisé quelques éléments du projet, dont le budget, les échéanciers en plus de créer un groupe de transition. Elle a tout de même essuyé un deuxième refus le 10 décembre dernier.

Je trouve ça déplorable parce qu'ils savent qu'il manque de places parce que les poupons malheureusement c'est plus d'ouvrage un petit peu à gérer. J'ai des mamans qui m'appellent en pleurs parce qu'elles ne peuvent pas retourner au travail. Elles ne sont pas capables de trouver des places, me supplient de les prendre , mentionne Nadia Boudreault.

La propriétaire de la Garderie l'univers des tout p'tits de La Baie conteste la décision du ministère de la Famille devant le Tribunal administratif du Québec. Elle fonde peu d’espoir quant à la réalisation du projet puisque la démarche peut s’échelonner sur plus d’une année.

Des mois de stress pour les parents

La recherche d’une place en garderie peut être une source de stress pour les parents, et ce, pendant des mois. Alexandre Morin et sa conjointe se retrouvent dans cette situation.

C'est sûr que c'est inquiétant d'un côté parce que si jamais on ne trouve pas ma conjointe va devoir demeurer à la maison. Et on ne peut pas l'envoyer nulle part. Les grands-parents c'est bien beau une journée par semaine, mais ce n'est pas ça qui va dépanner cinq , dit-il.

C'est un stress en continu. Même avant d'accoucher je me disais, mon dieu, j'espère qu'on va avoir de la place et j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Je me disais qu'on allait sûrement réussir, mais là, maintenant que je sais qu'on n’a pas de place, je capote , ajoute Sarah Truchon .

Pour certains parents, la recherche d'une place en garderie dépasse même l'accouchement.

Ma petite est rendue à 7 mois, je recommence au mois d'avril, j'ai fait beaucoup d'appels et beaucoup de recherche et pour l'instant il n'y a rien de disponible , témoigne Caroline Jobin.

