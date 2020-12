COVID-19 : l’hôpital de Windsor cessera les interventions chirurgicales non urgentes

L'Hôpital régional de Windsor a annoncé mardi qu'il arrêtera toutes les procédures chirurgicales non essentielles à partir du 4 janvier, alors que les hospitalisations liées à la COVID-19 augmentent à un rythme « alarmant ».

Dans un communiqué, l'hôpital a déclaré que la décision difficile mais nécessaire intervient alors que ses installations font face à une pénurie potentiellement critique de lits de soins intensifs.

Lundi, 60 patients atteints de la COVID-19 étaient traités dans l’établissement.

La situation actuelle de la COVID-19 dans notre hôpital et dans notre communauté crée des implications importantes pour notre hôpital et notre occupation des lits de soins intensifs, ainsi que des limites en ressources humaines , a déclaré par voie de communiqué le Dr Wassim Saad, chef du personnel de l’hôpital.

Plus tôt ce mois-ci, l'hôpital a déjà annulé des opérations non urgentes nécessitant un séjour à l'hôpital, telles que des arthroplasties de la hanche et du genou.

Les nouvelles annulations s'appliquent à toutes les procédures préprogrammées non urgentes.

Les interventions urgentes continueront d'être assurées

L’aménagement réduira de moitié le nombre actuel d'opérations pratiquées, selon l'hôpital.

Les interventions urgentes seront toujours assurées et les patients cancéreux continueront d'être prioritaires, a précisé l'établissement.

L'établissement fait également face à des pressions sur ses ressources en personnel en raison du fonctionnement d'un centre de vaccination COVID-19 ainsi que de deux centres de dépistage dans ses locaux.

L'hôpital prévoit par ailleurs d'augmenter prochainement les heures d'ouverture du centre de dépistage du campus Met.