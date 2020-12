Faire respecter les plans de quarantaine, une priorité, dit Lightbound

Mais pas question d’annuler les voyages non essentiels pour autant. Dans les prochaines semaines, Ottawa misera davantage sur le respect des plans de quarantaine, comme le recommande la santé publique.

En tout, ce sont 180 agents de la santé publique qui sont déployés dans les différents points d’entrée au Canada, tous les jours, afin d’accueillir les vacanciers canadiens qui reviendront au pays.

Depuis mars, 40 000 interventions policières ont eu lieu afin de s’assurer que les plans de quarantaine soumis par les voyageurs sont respectés. Chaque jour, 5 000 appels de suivi sont effectués.

Les peines, pour ceux qui ne respectent pas leur plan, sont salées. Celles-ci peuvent atteindre 750 000 $ et, dans certains cas, elles peuvent aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement.

Pour nous, il y a une obligation légale très stricte à tous ceux qui reviennent, de s’isoler, de le faire correctement , a déclaré Joël Lightbound en entrevue à Radio-Canada.

À ce jour, le Canada est l’un des rares pays à exiger la quarantaine obligatoire à tous les gens qui entrent au pays, dit-il. Le Canada est également l’un des rares pays à interdire à tout voyageur étranger d'entrer au pays sans raison essentielle.

Pour M. Lightbound, les récentes données voulant que, depuis le mois de mars, les cas d’infection venant de l’étranger comptent pour 1,8 % de la transmission de la COVID-19 au pays, montre que les quarantaines obligatoires sont bien respectées.

Les données semblent montrer que ça fonctionne, mais c’est sûr que, quand on regarde ce qui se passe avec les voyageurs qui sont dans le Sud en ce moment, on intensifie la présence des services frontaliers. On ne se gêne pas [pour] contacter les services policiers, pour que des interventions se fassent.

Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique