Le député libéral Pierre Arcand est en vacances dans le Sud

Le Canada demande d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du pays. Depuis plusieurs jours, les Québécois qui se sont déplacés dans le Sud sont montrés du doigt par le gouvernement du Québec.

Je regrette aujourd’hui cette décision, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au Québec et du respect que l’on doit aux travailleurs de la santé , a déclaré Pierre Arcand, ex-chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Compte tenu de l’impossibilité de voir nos enfants et petits-enfants pendant la période de Noël, mon épouse et moi avions prévu un séjour dans les Antilles , explique Pierre Arcand.

Malgré le fait que les déplacements ne sont pas proscrits, nous sommes conscients de l’ampleur du jugement vis-à-vis les gens qui partent dans le Sud. Pierre Arcand, député libéral de Mont-Royal–Outremont

Le député affirme que la Barbade est un des endroits les plus sécuritaires dans le monde actuellement .

En regard de la situation, nous avons longuement analysé les options qui s’offraient à nous , écrit-il. Et après analyse et compte tenu des nombreuses précautions que nous avions mises en œuvre, nous avons pris la décision de quitter .

Le député affirme avoir passé un test de dépistage de la COVID le 22 décembre, avant son départ, puis un second test obligatoire sur place, le 27 décembre, afin de pouvoir sortir de l’appartement qu’il possède. Nous ferons bien sûr la quarantaine au retour comme il se doit , ajoute-t-il.

Invité à réagir, le cabinet de la cheffe du PLQ nous a transmis la déclaration suivante : Dominique Anglade décourage tout le monde de voyager. Les règles permettent de tels déplacements. Mme Anglade s’attend à ce que ceux qui le font respectent la quarantaine obligatoire au retour.

Aucun autre député du PLQ ne serait parti en voyage à l’extérieur du pays durant les fêtes.

Plus tôt ce mois-ci, le député Denis Tardif s’est retiré du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ) après avoir failli aux mesures sanitaires dans un bar de Rivière-du-Loup. Comme tout le monde et d’autant plus à titre de député, je me dois de respecter les consignes , avait-il déclaré.

Pour ce qui est des autres partis qui siègent à l'Assemblée nationale, la CAQ a indiqué que l'un de ses députés a dû aller à l'extérieur du Québec pour des raisons personnelles , sans toutefois vouloir préciser les raisons en question, identifier le député, ou encore donner la destination de cette personne.

À Québec solidaire, aucun député n'est parti en voyage.

Quant au Parti québécois, il n'a pas donné suite à une demande d'information.