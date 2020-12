Le Nord-du-Québec compte 9 cas actifs de COVID-19

Le Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James attend les résultats des tests de dépistage effectués les 27 et 28 décembre auprès des résidents et des employés du Manoir Pierre Guénette à Chapais et au Manoir Providence à Chibougamau.

La direction du CRSSS souligne d’ailleurs la collaboration des exploitants de ces résidences pour aînés à la suite d'éclosions du virus dans leurs locaux.

Dans le Nord-du-Québec, 54 personnes se trouvent en isolement présentement.

Le CRSSS de la Baie-James demande à la population d’éviter de se déplacer. En cas de déplacement, un test de dépistage est recommandé au retour.

La région se trouve en zone orange. Les rassemblements de six personnes sont permis et il est conseillé de privilégier les rencontres à l’extérieur.