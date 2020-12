L'art de Marie Lacasse : mettre de la beauté dans l'hiver

Les raisons de reprendre la compétition chaque hiver sont nombreuses. En temps normal, la période des concours arrive à point pour refaire le plein de lumière. De passer trois jours intenses à l'extérieur, on a beaucoup plus de soleil qu’on en aurait eu en temps normal , raconte Marie Lacasse.

L’aspect compétitif est aussi l'une des motivations à poursuivre l’activité. Le travail s’échelonne souvent du vendredi jusqu'au dimanche en avant-midi. On associe l’hiver avec le plaisir , renchérit l'artiste, qui a eu la piqûre de la sculpture sur neige alors qu'elle était au cégep.

Un travail d’équipe

L’esprit de communauté est présent au sein des sculpteurs. Ceux-ci ne se rencontrent souvent qu’une seule fois par année, lors des compétitions. La sculpture exige d’ailleurs un bon travail d’équipe.

Ça prend chacun nos compétences et beaucoup d’écoute , explique Marie Lacasse.

Chaque équipe a sa technique. Pour la sienne, les coéquipiers travaillent en rotation.

On va travailler une partie de la sculpture chacun, on va se consulter sur ce qu’on a fait et ensuite on va tourner autour de la sculpture ce qui fait qu’on va effectuer le travail de nos coéquipiers puis on va arriver à avoir une belle cohérence. Marie Lacasse, sculpteuse sur neige

Sculpture sur neige de Marie Lacasse et son équipe Photo : Radio-Canada

Conditions de neige

Le talent des artistes est indéniable dans la création d’une pièce réussie, mais dame Nature a également son mot à dire.

Entre -15 oC et -10 oC, la neige est un peu plus solide et c’est plus facile de contrôler ce qu’on enlève , avance Mme Lacasse. Les trous et les cavités sont importants pour donner de la couleur aux œuvres. Même si elles sont fabriquées uniquement de neige, elles ne sont pas monochromes pour autant. La lumière du matin fait ressortir des couleurs jaunes alors que le soleil de fin de journée est plus propice aux teintes bleutées.

En famille

Depuis trois ans, Marie Lacasse forme une nouvelle équipe avec ses enfants de 19 et 21 ans. Elle invite les intéressés à rester à l’affût des compétitions afin d’essayer l’aventure de la sculpture sur neige. Il y a plusieurs concours qui offrent des blocs famille. C’est une bonne introduction.

De nombreux concours ont été annulés cette année en raison de la pandémie. Marie Lacasse pourra tout de même pratiquer son art. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a lancé l’invitation à des sculpteurs de décorer la devanture de certains commerces, un peu plus tard cet hiver.