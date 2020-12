La pandémie atteint des sommets aux États-Unis

Les données à propos de l’épidémie de la COVID-19 suscitent l’inquiétude aux États-Unis, où 121 000 personnes sont hospitalisées et 66 000 décès en décembre.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement en matière infectieuse maladie, a lancé un cri d’alarme mardi.

En plus de la poussée, nous aurons une augmentation supplémentaire, ce qui pourrait rendre la situation pire en janvier qu’en décembre. J’espère que non. J’espère que ça n’arrivera pas, mais c’est certainement possible , a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le niveau de voyage pourrait entraîner une nouvelle augmentation des infections, précisant que les aéroports bondés rendent difficile de maintenir une distance physique, tout en soulignant que les rassemblements des familles pendant les fêtes de fin d’année constituent un risque.

Près de 1,3 million de personnes sont passées par les aéroports américains dimanche dernier, le plus haut niveau depuis plus de neuf mois.

Plus de 10 millions de personnes ont voyagé par avion depuis le 18 décembre, dont six jours avec au moins 1 million de personnes recensées.

Le Dr Fauci a exhorté les Américains à ne pas se laisser envahir par un faux sentiment de sécurité avec l’arrivée des vaccins. Il demande à ses concitoyens de se laver les mains, de continuer à porter le masque et de maintenir la distance physique.

La cadence de la vaccination ne suit pas le rythme de la livraison des vaccins. Plus de 11 millions de doses ont été livrées partout au pays, alors que seulement 2,1 millions d’injections ont été effectuées.

Les résultats de l’opération de vaccination sont loin de l’objectif de l'administration de Donald Trump qui était de 20 millions de vaccinations avant la fin de l’année.

Biden promet une offensive contre la pandémie

S'exprimant à Wilmington, au Delaware, le président élu Joe Biden a jugé que la distribution des vaccins aux États- Unis était très en retard et non conforme à la promesse du président Trump.

Il a appelé le président Donald Trump à encourager les Américains à porter le masque et à se faire vacciner.

M. Biden a affirmé que les prochaines semaines, les prochains moins seront très durs, probablement les plus durs de cette pandémie .

Il a cependant assuré qu’au cours des 100 premiers jours de son administration, 100 millions d’Américains seront vaccinés.

Le président élu a promis également le lancement d’une vaste campagne pour la promotion de la vaccination, qui viserait à augmenter son acceptation au sein de la population.

Par ailleurs, M. Biden a indiqué que des dizaines de milliards de dollars seront nécessaires pour soutenir la réouverture des écoles et d’autres opérations locales.

Au total, plus de 330 000 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés au pays.

Avec les informations de Louis Blouin