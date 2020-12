Santé mentale : Chase Claypool, des Steelers, rend hommage à un ami disparu

Originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, Chase Claypool a publié sur les réseaux sociaux des photos de lui portant un chandail à l’effigie de Samwel Uko, aussi natif d’Abbotsford. Dans ses publications, il a souhaité, en avance, une bonne fête à son ami qui aurait célébré son 21e anniversaire le 1er janvier.

À l’avant de son chandail, il est écrit en anglais Mettez fin à la stigmatisation , avec une photo de Samwel Uko, tenant un ballon de football dans l’uniforme des Huskies de l’Université de la Saskatchewan. Sa date de naissance et le jour de sa mort sont également inscrits au bas de la photo.

Chase Claypool a porté ce chandail pour se rendre au stade et pour la séance d’échauffement avant d’attraper quatre passes, pour des gains de 54 verges, dans la victoire de 28 à 24 des Steelers face aux Colts.

Chase Claypool a continué de porter le chandail lors de la période d'échauffement. (archives) Photo : Photo tirée d'Instagram/Chase Claypool

Le geste n’est pas passé inaperçu auprès de l’entourage du disparu. Chase est un jeune homme avec un grand cœur. En tant que famille, nous lui sommes très reconnaissants de se souvenir de l’anniversaire de son grand ami. Cela signifie beaucoup pour nous , a dit l’oncle de Samwel, Justin Nyee, qui est également le porte-parole du clan Uko depuis que la tragédie a ébranlé leur quotidien.

Justin Nyee se souvient que Chase Claypool s’entraînait fréquemment avec son neveu et qu’ ils étaient des amis très proches qui se rendaient toujours visite .

Au parc Wascana de Regina, il y a un mémorial rendant hommage à Samwel Uko. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

De son côté, l’ancien entraîneur de Samwel Uko à l’école secondaire, Derek Black, a lui aussi été touché par l’attention du receveur de passes qui a inscrit huit touchés à sa première saison dans la NFL. Cela montre le genre de personne qu’est Chase. Il s’agit de quelqu’un d’authentique qui se soucie de sa communauté , déclare Derek Black.

Plus tôt cette saison, Chase Claypool avait publié une photo où il avait inscrit Uko sur son bras droit, en ajoutant qu’il allait jouer toute la saison pour son petit frère .

À lire aussi : Le receveur canadien Chase Claypool inscrit quatre touchés contre Philadelphie

L’affaire est toujours devant les tribunaux

Selon la famille Uko, Samwel se serait suicidé après s’être présenté deux fois à l’hôpital alors qu’il désirait recevoir des soins en santé mentale. Quelques semaines après la perte de leur être cher, les proches de Samwel Uko ont pu voir une vidéo dans laquelle il est escorté de l’hôpital par quatre agents de sécurité.

Pendant qu’il se fait montrer la porte de sortie, le jeune homme a vainement hurlé qu’il a besoin d’aide et qu’il a des problèmes de santé mentale.

Samwel Uko, retrouvé sans vie le 21 mai, s’était présenté à l’Hôpital général de Regina pour obtenir de l’aide. Une vidéo de sécurité montre le jeune se faire plutôt escorter à la sortie de l’établissement. Photo : Radio-Canada

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a par la suite présenté ses excuses à la famille parce que Samwel n’a pas reçu l’aide dont il avait besoin. Des excuses accueillies, mais insuffisantes , selon les Uko, qui ont intenté une poursuite visant le gouvernement de la Saskatchewan et la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

La plainte allègue que la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , par l’intermédiaire de ses agents et de ses employés, a permis que des pratiques médicales discriminatoires et inadéquates se produisent et soient menées sur Samwel .

Avec les informations de Penny Smoke