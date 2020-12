L'est ontarien attend toujours ses doses du vaccin de Pfizer-BioNTech

Alors que l'Ontario a dévoilé mardi davantage de détails sur sa campagne de vaccination contre la COVID-19, l'incertitude persiste dans l'Est de l'Ontario. La région n'a reçu aucune dose de vaccin jusqu'à présent.

Quatorze mille personnes ont maintenant été vaccinées contre le virus en Ontario, a dévoilé le général à la retraite Rick Hillier, lors d'une mise à jour à Toronto mardi. Il s'agirait de la province qui a vacciné le moins de personnes par 100 000 habitants jusqu'à maintenant, selon l'opposition.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ignore toujours quand arrivera sa première livraison de vaccins. Le médecin hygiéniste en chef de la région, le docteur Paul Roumeliotis, s'attend à les recevoir au début du mois de janvier.

Il affirme avoir envoyé une requête pour connaître la date exacte de l'arrivée des doses dans l'est ontarien.

Nous, on n’a pas encore reçu le vaccin dans la région, mais on l'attend. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO

Par ailleurs, les chiffres continuent de grimper. Si on n’était pas en confinement en ce moment, on serait dans le rouge ou en zone grise, parce que nos chiffres ont augmenté de façon importante , indique le Dr Roumeliotis en entrevue.

Ce dernier espère recevoir les doses très rapidement pour commencer la vaccination le plus tôt possible. En attendant la première livraison, le médecin hygiéniste affirme avoir reçu la confirmation que de nouvelles doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront acheminées sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario chaque semaine pendant le mois de janvier.

La province s'attend à recevoir sa première cargaison du vaccin de Moderna dès mercredi. Les 50 000 doses seront envoyées dans quatre régions de l'Ontario.

Pour être réaliste, je ne pense pas qu’on va le recevoir dans notre région , soutient-il en entrevue. Le médecin hygiéniste estime que ces premières doses seront plutôt envoyées dans les régions plus éloignées au Nord de l'Ontario.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario attend tout de même avec impatience les prochaines doses du vaccin de Moderna, qui leur sera plus utile étant donné qu'il se transporte beaucoup plus facilement.

Une seule dose de vaccin?

Lors de son point de presse, le général Rick Hillier a fait savoir qu'il avait demandé à Ottawa d'évaluer la possibilité de n'offrir qu'une seule des deux doses du vaccin Moderna prévues par personne.

Le Dr Roumeliotis s'est dit surpris de cette demande, puisque les essais cliniques n'ont pas étudié l'efficacité d'une dose unique sur la durée de l'immunité.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech nécessite deux doses, dont une première qui protège les citoyens à 40 % contre le coronavirus, explique-t-il. Ce n'est qu'à la deuxième dose que le niveau de protection contre le virus atteint 95 %.

Semblerait-il qu'avec le vaccin de Moderna, la première dose donne un peu plus de protection que celle Pfizer , concède cependant le médecin hygiéniste avant d'ajouter que le vaccin de la compagnie Johnson et Johnson est efficace après une seule dose. Il n'a toutefois pas été autorisé par Santé Canada à ce jour.

Si des preuves suffisantes de l'efficacité d'une dose unique des vaccins homologués venaient à faire surface, le Dr Roumeliotis soutient que cela permettrait de doubler le nombre de personnes vaccinées.

Avec les informations de Catherine Morasse