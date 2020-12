Ça a été une année mouvementée , lance Patrick Duquette, président de la coopérative de solidarité Le Droit.

Virage numérique, déménagement et pandémie de COVID-19, voilà certains défis qu’a connus le quotidien cette année.

Quand la pandémie a frappé, on venait juste de compléter notre opération pour se transformer en coopérative. Donc on venait de se sortir la tête de l’eau après avoir vécu des ennuis financiers , raconte-t-il.

Le groupe auquel appartenait le journal — Groupe Capitales Médias (GCM) — s’est placé sous la protection de la loi sur les faillites, en août 2019. En novembre 2019, Québec a choisi le projet de coopérative formée par les employés pour sauver les six journaux du Groupe Capitales Média, et le mois suivant, la coopérative du journal a vu le jour.

Le journal ottavien a pu entamer son virage numérique en mars après que le plan financier de la coopérative formée des six quotidiens régionaux du GCMGroupe Capitales Médias ait obtenu le feu vert.

Pandémie oblige, ce virage s’est amorcé plus rapidement que prévu. Ce virage numérique qu’on anticipait un peu avec anxiété […] et bien il fonctionne. La pandémie nous a forcés à le faire, mais en même temps ça fonctionne , se réjouit M. Duquette.

En mars, Le Droit a annoncé la suspension de ses publications papier à l’exception du samedi. La coopérative a renoncé définitivement à publier des versions papier en semaine en juin.

Son modèle d’abonnement numérique a été lancé il y a quelques semaines, en novembre.

Patrick Duquette, président de la coopérative de solidarité Le Droit et chroniqueur. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Les gens, les abonnés du Droit nous suivent, ils s’abonnent. Ils continuent de nous appuyer parce qu’ils pensent qu’une information régionale c’est important. Patrick Duquette, président de la coopérative de solidarité Le Droit.

Les lecteurs sont toujours au rendez-vous, selon M. Duquette. Le nombre d’abonnements numériques dépasse les prédictions de la coopérative.

Il y a peut-être moins d’un an, les gens avaient l’impression que l’information c’était quelque chose de gratuit, quelque chose d’accessible sur le web , croit M. Duquette. L’information […] n’est pas gratuite. Ça coûte quelque chose. Il faut payer des journalistes. […] Les revenus publicitaires qui nous faisaient vivre autrefois, bien maintenant c’est ce qu’on appelle les GAFA [Google, Apple, Facebook, Amazon] qui en récoltent la plus grande partie .

L’édition papier du samedi encore pour un bon bout de temps

Si une seule édition du journal Le Droit n’est imprimée par semaine, elle est « là pour rester », affirme M. Duquette.

Le format papier du samedi est là pour demeurer un bon bout de temps encore. Je pense que c’est une partie importante de notre modèle d’affaires , estime le chroniqueur.

Le samedi, les lecteurs ont droit à des articles de fond, alors qu’en semaine, sur ses plateformes numériques, Le Droit propose des nouvelles d’actualité brute , selon M. Duquette.

Des choix déchirants

En mars, 23 personnes ont perdu leur emploi. Patrick Duquette explique que ces mises à pied ont touché davantage le secteur de la distribution.

Dans la salle des nouvelles, il n’y a pas eu de coupures , soutient M. Duquette, qui est à la fois chroniqueur au journal. Ce qui est arrivé […] c’est qu’on a réduit la main-d’œuvre pour tout ce qui était production et vente, mais la salle de nouvelles n’a pas été touchée .

Il a eu des choix déchirants à faire. Il a fallu qu’on fasse des mises à pied, qu’on restructure nos opérations. Mais ça s’est quand même bien déroulé. Patrick Duquette, président de la coopérative de solidarité Le Droit.

Grâce à l’aide des gouvernements provincial et fédéral, Le Droit a tout de même réussi à embaucher de nouveaux journalistes. Le but des programmes [...] était d’encourager le journalisme. [...] Ça fonctionne très bien de ce côté-là , dit-il.

Couvrir l’Ontario plus que jamais

Au printemps, le journal a quitté ses locaux du marché By pour traverser de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Hull.

Le Droit avait pignon sur rue à Ottawa depuis sa fondation, en 1913 Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Mais la COVID-19 a retardé la venue des journalistes dans leurs nouveaux bureaux. En raison de la pandémie [...] la plupart d’entre nous, on n'a jamais travaillé dans nos nouveaux bureaux. On travaille tous de chez nous , témoigne M. Duquette.

Des Franco-Ontariens se disaient inquiets face à ce déménagement. Peu importe d’où on travaille […], on est capable de couvrir aussi bien la région parce qu’une des craintes des Franco-Ontariens c’est qu’en déménageant au Québec on les oublie. Ce qui n’a pas été le cas , soutient M. Duquette.

On continue de couvrir l’Ontario plus que jamais , croit le chroniqueur. En 2020, le journal a fait son grand retour à l’Assemblée législative de l’Ontario.

Des Franco-ontariens se disaient inquiets que Le Droit déménage dans la Belle Province. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

2021, une année cruciale

La prochaine année sera cruciale pour Le Droit, selon Patrick Duquette. C’est là que tout se passe , dit-il.