Lancement du Défi château de neige pour bouger en plein air

L'évènement est organisé dans toute la province du Québec entre le 4 janvier et le 8 mars. Son objectif primordial est de favoriser les activités en plein air, spécialement en temps de pandémie.

Selon la conseillère en loisir à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, Annie Geneau, le défi sera utile dans le contexte de la COVID-19.

L’objectif fondamental c’est de faire bouger les familles et les jeunes à l’extérieur durant la période hivernale et vous comprendrez qu’avec la pandémie cet objectif est d’autant plus primordial [...] dans le sens qu' on encourage vraiment les gens à aller bouger dehors de façon générale , explique-t-elle.

Annie Geneau fait partie de l’organisation du Défi château de neige et, en tant que kinésiologue de formation, elle se dit passionnée par l’initiative.

C’est vraiment pour moi une passion de pouvoir faire bouger les gens et de les rendre actifs , lance-t-elle. Elle pense aussi que le défi va dans le même sens que certaines activités que le gouvernement recommande aux populations.

le Défi de château de neige s’inscrit tout à fait dans les recommandations gouvernementales actuelles , assure Annie Geneau.

S’adapter aux règles de distanciation sociale

Pour ce qui est du respect des règles sanitaires et de distanciation physique, les organisateurs du défi rassurent le public. Par le passé, il y a eu des participations en groupe.

Les années passées, certaines villes avaient des buttes immenses. Les familles venaient construire ici et là une partie du château. C’est sûr que ce type d’initiatives là avec la distanciation sociale ça ne sera pas possible , explique Mme Geneau. Il ne devrait donc pas avoir ce type d'œuvre collective cette année .

On veut vraiment préserver la bulle familiale et les châteaux de neige la plupart du temps se font dans la cour des gens, sur leur terrain, en bulles familiales , ajoute Annie Geneau. Elle pense que par son concept de bulles familiales le défi château de neige est vraiment adapté à la pandémie et que cela était vrai même avant la pandémie .

Pour participer au Défi château de neige, il faut bâtir un château de neige, le prendre en photo et ensuite l’inscrire sur le site du défi. Les participants auront la chance de gagner des prix régionaux et provinciaux. Pendant le dernier défi, c'est en tout 1144 châteaux de neige qui ont été construits dans l’ensemble du Québec.