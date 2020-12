Le refuge Chez Marmy souhaite faire des sauvetages de plus grande envergure

Le centre et refuge Chez Marmy, à Matane, cherche à s'équiper pour faire des sauvetages animaliers de plus grande envergure. La propriétaire du centre lance un appel à la générosité du public pour continuer de porter secours aux animaux sauvages de la région.

Depuis trois ans, Gaétane Bernier, accueille toutes sortes d'animaux sauvages blessés chez elle dans le refuge aménagé dans sa cour.

Plus d'une centaine d'animaux dont des renards, des mouffettes, des ratons laveurs et des lapins ont déjà pu profiter de ses bons soins avant d'être relâchés en nature, lorsque leur état le permet.

La propriétaire du refuge Chez Marmy, Gaétanne Bernier Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

La passionnée des animaux possède déjà le permis nécessaire pour transporter des animaux sauvages, mais il lui manque encore de l'équipement pour pouvoir réaliser des sauvetages animaliers de manière plus efficace.

Gaétane Bernier explique qu'elle aurait notamment besoin d'une petite remorque fermée pour aller chercher des chevreuils et des orignaux.

Quelque chose de plus grand pour les déplacements en sécurité. Le printemps, quand on libère nos ratons laveurs, des fois c'est huit à dix ratons laveurs. On est obligés de faire beaucoup de voyage et vu qu'on les libère loin de la civilisation, ça fait beaucoup de voyagement , poursuit-elle.

Pour pouvoir accueillir tous les types d'animaux sauvages, Gaétane Bernier doit également ajouter trois nouveaux enclos à ses installations.

Son objectif était de les construire l'été dernier, mais la pandémie de COVID-19 a fait exploser les coûts des matériaux de construction et le projet a dû être remis.

Gaétane Bernier aurait besoin d'autres enclos pour pouvoir garder un plus grand nombre d'animaux différents. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Sans aucune autre aide financière, Gaétane Bernier mène ses activités grâce aux dons du public, qu'ils soient en argent, en matériel ou en cannettes.

C'est de cette façon qu'elle paie pour les soins vétérinaires.

Selon Gaétane Bernier, il faut aussi beaucoup de temps et d'amour pour soigner des animaux. Elle cite en exemple le fait qu'un renard, nommé Fox Mulder, qui s'est récemment fait poser un plâtre doit même passer six semaines à l'intérieur avec son conjoint et elle.

On a été obligé de le garder dans la maison parce que le plâtre doit rester au sec. Ça fait qu'on le gardait dans la salle de bain! Gaétane Bernier, propriétaire du Centre et refuge Chez Marmy

On a besoin de plus. On réussit, mais il ne faudrait pas qu'il nous arriver une bad luck comme on dit , poursuit la propriétaire du refuge.

Si tout se passe comme prévu, les orignaux et autres gros animaux pourraient bientôt avoir la même chance que Fox Mulder.

D'après un reportage de Catherine Poisson