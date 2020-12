La neige se fait toujours attendre

Le redoux des derniers jours a contrecarré les plans des amateurs de sports d’hiver. La pluie et les températures plus chaude qu'à l'habitude ont, entre autres, malmené les pentes de ski et les patinoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La neige est espérée tant par les amateurs de plein air que par les opérateurs d’installations sportives extérieures.