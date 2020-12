Cinéma : les frères Lumière tenaient leur première projection publique il y a 125 ans

Cet appareil ingénieux combinait deux fonctions de base pour créer du cinéma : il filme et il projette.

Pour la première projection, on a présenté 10 films d’une durée d’une minute chacun environ. Après ce premier événement, l’effet du bouche-à-oreille a été à l’origine d’un immense succès, et on se bousculait pour pouvoir regarder ces quelques minutes de photographies animées.

On pouvait notamment y voir des images de forgerons et de travailleurs sortant d’une usine, ainsi qu'un premier film comique, Le jardinier et le petit espiègle, mieux connu sous le titre de L’arroseur arrosé.

Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière – un établissement voué à la conservation du patrimoine cinématographique – et délégué général du Festival de Cannes, a tenu à souligner cet anniversaire.

Commençons par un point final : c’est la France qui a inventé le cinéma , a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

Aujourd’hui [...], les salles de cinéma ont 125 ans. Et cette célébration se fait avec un peu de tristesse et beaucoup de mélancolie. Car, pour la première fois, elles sont à l’arrêt , s’est-il désolé au sujet de la fermeture forcée de ces endroits par la pandémie de COVID-19.